خبرني - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمراً باستثناء السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية من أحكام المواد (8) و(10) و(14) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، والمادتين (45) و(46) من نظام التأمينات الاجتماعية، لتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف التعويض المستحق للعاملين في تلك المنشآت، بموجب فرع التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتضمّن الأمر الملكي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الوزير المعني بالقطاع الذي تنتمي إليه المنشأة المستحقة عند الاقتضاء.

وتتولى اللجنة الوزارية تحديد القطاعات والمنشآت المستحقة للدعم، ووضع الضوابط ومعايير الاستحقاق وآليات وأولويات صرف التعويض، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق مستهدفات الأمر الملكي في المحافظة على وظائف المواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".



ويأتي الأمر الملكي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بالمحافظة على فرص العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين ودعم متانة الاقتصاد الوطني، وتجسيداً لنهج المملكة الراسخ في وضع المواطن واستقراره الوظيفي في مقدمة أولوياتها، وامتداداً لما توليه من رعاية واهتمام بأبناء الوطن في مختلف الظروف والمتغيرات، وحرصها على تسخير الإمكانات والجهود الحكومية لتعزيز استقرارهم ورفاهيتهم، ومواصلة دعم مكتسباتهم التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.