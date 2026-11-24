خبرني - تقدم نواب اليوم الثلاثاء بمذكرة تطالب بزيادة رواتب متقاعدي الضمان بمقدار 30 ديناراً.

وجاء في المذكرة:

استناداً إلى أحكام المادتين (157) و 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والرقابية في الدفاع عن حقوق المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، فإننا النواب الموقعين أدناه، نرجو من سعادتكم مخاطبة دولة رئيس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار زيادة شهرية ثابتة بمقدار (30) ديناراً على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وتأتي هذه المطالبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للرواتب التقاعدية، وعدم مواكبة الزيادات

السنوية لأعباء الحياة والاحتياجات الأساسية للمتقاعدين وأسرهم.

وعليه فإننا نطالب دولة رئيس الوزراء بالإيعاز إلى معالي وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام المادتين (2) و (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، وبالتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة، بالدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للمجلس، استناداً إلى أحكام المادة (10) من القانون، لبحث وإقرار التنسيبات اللازمة لمنح متقاعدي الضمان الاجتماعي زيادة شهرية دائمة مقدارها (30) ديناراً، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لإقرارها، اعتباراً من 2027/1/1 على أن تكون هذه الزيادة مستقلة عن الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم المنصوص عليها في المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وألا تشكل بديلاً عنها. كما نطالب الحكومة ببيان الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ هذه المطالبة ضمن المدة المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.