خبرني - أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، الثلاثاء، أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل الهدف الرئيسي في قانون البنك المركزي، ويقع في مقدمة أولوياته.

وأوضح شركس أن ذلك يتحقق من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية، وذلك لحماية القوة الشرائية للمواطن وتعزيز ثقة المستثمرين باعتبار الاستقرار النقدي الركيزة الأساسية لأي بيئة استثمارية جاذبة.

جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، حيث أعرب شركس عن حرص البنك المركزي الكامل على التعاون الوثيق مع مجلس النواب، مستعرضاً أبرز المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية للمملكة.



الاحتياطيات الأجنبية والتضخم

وأوضح أن السياسة النقدية الحصيفة مكنت البنك من بلوغ الاحتياطيات الأجنبية 27.5 مليار دولار، وهو مستوى يغطي نحو 9 أشهر من مستوردات المملكة، ويمكّنها من دفع التزاماتها الخارجية والتصدي لأي صدمات خارجية.

وحول التضخم، أشار إلى أن آخر رقم نُشر من قِبل الإحصاءات العامة بلغ 2.3%، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، متوقعاً أن يصل إلى 2.4% مع نهاية العام الجاري ويستقر حول هذا المعدل في عام 2027.



متانة الجهاز المصرفي

شدد شركس على قوة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة أي أزمات يتعرض إليها، مبيناً أن لديه نحو 52 مليار دينار ودائع ويمنح تسهيلات بـ 37.7 مليار دينار. وأضاف أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك سليمة، حيث بلغت كفاية رأس المال 18% والسيولة القانونية 144%، مؤكداً أن البنك المركزي يخضع لمراقبة المعايير الدولية، أفضل المعايير الدولية، لأن هذه مدخرات الأردنيين والمستثمرين الموجودة في البنوك الأردنية.



أداء القطاع الخارجي

لفت المحافظ إلى أن الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى نمت بنسبة 11.2% لتصل إلى 10.6 مليار دولار، مؤكداً أن كلها احتياطيات بالعملة الأجنبية تأتي إلى المملكة. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة نمو 6% ليصل إيراد حصيلته حتى نهاية العشرة شهور الأولى إلى 7.1 مليار دولار رغم تعرضه للأحداث التي حصلت هذا العام، فيما نمت حوالات العاملين بنسبة 13.7% لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى.

وأشار إلى أن نتيجة هذه المحصلات انخفض الحساب الجاري من 7% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



النمو الاقتصادي والتحول الرقمي

وذكر شركس أن النمو الاقتصادي في النصف الأول حقق 2.9%، متوقعاً أن يحقق النمو الاقتصادي للأردن 3% بنهاية هذا العام (مقارنة بـ 2.7% في العام الماضي)، وأن يستمر في النمو في عام 2027 لـ 3.1%.

كما أكد اهتمام البنك المركزي بالتحول الرقمي، مشيراً إلى أن كل الخدمات الإلكترونية مثل "كليك" أو "إي فواتيركم" يشرف عليها البنك المركزي ويراقب عليها.