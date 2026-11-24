خبرني - بدأ نادي ريفر بليت الأرجنتيني خطواته لاستكشاف إمكانية التعاقد مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، المحترف في صفوف الهلال السعودي، في تحرك مبكر يستهدف تعزيز مركز حراسة المرمى استعدادا لموسم 2027.

وذكرت شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية أن إدارة ريفر بليت أجرت اتصالات أولية مع بونو، ووضعته على رأس قائمة خياراتها لتدعيم الفريق، في ظل احتمالات رحيل حارس المرمى سانتياغو بلتران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها وجذب على إثرها اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

ويحظى بلتران باهتمام أستون فيلا الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في وقت حصل فيه على فرصة تمثيل المنتخب الأرجنتيني بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، وشارك للمرة الأولى بقميص المنتخب في المواجهة الودية أمام هندوراس، التي انتهت بفوز الأرجنتين.

وفي المقابل، تسعى إدارة ريفر بليت إلى الحفاظ على حارسها الشاب، من خلال العمل على تمديد عقده حتى كانون الأول 2030، بدلا من موعد انتهائه الحالي في عام 2027، إلى جانب تحسين راتبه وزيادة قيمة الشرط الجزائي.

وبحسب التقرير، لا تنوي إدارة النادي التخلي عن بلتران بسهولة، إذ تشترط الحصول على عرض لا تقل قيمته عن 15 مليون دولار للدخول في مفاوضات بشأن رحيله.

ورغم ارتباط التعاقد مع بونو بمستقبل بلتران، لا يرغب ريفر بليت في تأجيل تحركاته حتى منتصف العام المقبل، ولذلك يدرس إمكانية إتمام الصفقة خلال كانون الثاني، حيث توجه ممثلون عن النادي إلى السعودية لإجراء اتصالات مباشرة مع الحارس المغربي وإبلاغه بجدية اهتمام الإدارة بالحصول على خدماته.

ويحمل اهتمام ريفر بليت ببونو أبعادا تتجاوز الجانب الفني، إذ يشكل النادي الأرجنتيني وجهة يحلم الحارس المغربي باللعب في صفوفها، بعدما أعلن في مناسبات سابقة تشجيعه للفريق ورغبته في ارتداء قميصه.

ويلعب بونو، البالغ من العمر 35 عاما، حاليا مع الهلال السعودي، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى تموز 2028، ما يعني أن انتقاله المحتمل إلى ريفر بليت سيحتاج إلى التوصل لاتفاق بشأن مستقبله مع النادي السعودي.

وكان الحارس المغربي قد كشف خلال مقابلة مع شبكة "TyC Sports" عام 2023 عن حلمه باللعب لريفر بليت، مؤكدا أن ارتداء قميص النادي يمثل طموحا شخصيا بالنسبة إليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على رغبته في تقديم الإضافة للفريق والمنافسة على مكان أساسي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق حلمه بالانضمام إليه.

وتعيد الاتصالات الأخيرة فتح باب التكهنات بشأن إمكانية انتقال بونو إلى الملاعب الأرجنتينية، في صفقة قد تمنح الحارس المغربي فرصة تحقيق أحد أبرز أحلامه الكروية.