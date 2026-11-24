شهدت المملكة خلال الأسابيع الماضية أحداثا إرهابية مؤلمة هزت المجتمع الأردني بمختلف أطيافه ومكوناته الاجتماعية، وأثارت مشاعر الحزن والغضب لدى الأردنيين الذين التفوا حول دولتهم ومؤسساتها، مؤكدين وحدتهم في مواجهة الإرهاب والتطرف. وفي خضم الإدانة المجتمعية الواسعة لهذه الجرائم، وما رافقها من تضامن وطني مع أسر الشهداء والمصابين، كان لافتا الغياب شبه التام لفئة واسعة ممن يقدمون أنفسهم بوصفهم "مؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

فهذه الفئة التي تملأ الفضاء الإلكتروني ضجيجا بمحتوى يفتقر في معظمه إلى القيمة الفنية أو الإبداعية، استطاعت استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين، وخاصة الشباب، حتى بات بعض أصحابها يستحوذون على اهتمام مجتمعي لا يتناسب مع قيمة ما يقدمونه. فقد اعتاد هؤلاء مخاطبة جمهورهم يوميا بمقاطع ومنشورات تتناول موضوعات هامشية، وذلك سعيا إلى زيادة المشاهدات وتوسيع دائرة الشهرة، وتحويل حضورهم الإلكتروني إلى مصدر لعوائد مالية طائلة من الإعلانات والرعايات التجارية.

لقد كانت الأحداث الأخيرة فرصة حقيقية لهؤلاء "المؤثرين" لإثبات حضورهم الوطني والوقوف إلى جانب المجتمع في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف. ففي الوقت الذي كان الأردنيون ينتظرون منهم موقفا واضحا ينتصر للوطن وشهدائه، غابت أصوات كثيرين منهم عن المشهد العام، رغم حاجة جمهورهم، وخاصة الشباب، إلى خطاب إعلامي مسؤول يوضح خطورة ما جرى وأبعاده المجتمعية. فبعض أبناء هذا الجيل ربما عاش مثل هذه الأحداث الدامية للمرة الأولى، بعد أن نشأ في وطن ينعم بالأمن والاستقرار.

فقد كان بإمكان أصحاب هذه المنصات استثمار انتشارهم الرقمي في مخاطبة الشباب بلغة قريبة منهم، والاستعانة بالمختصين في الدين والقانون لبيان حرمة الاعتداء على الأرواح ودور العبادة، وتوضيح المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإرهابية والتحريض عليها، والتأكيد أن الاعتداء على أي مكون من مكونات المجتمع يمس أمن الأردنيين جميعا.

غير أن هذا الغياب يرؤ المبرر كشف عن فجوة بين الشهرة الرقمية والمسؤولية الوطنية، وأعاد طرح مدى استحقاق بعض هؤلاء لوصف "المؤثرين". فهم أقرب إلى "المتأثرين" بما يسود الفضاء الإلكتروني من موضوعات رائجة، يعيدون تقليدها ونشرها بحثا عن المشاهدات والأرباح، دون تقديم محتوى وطني مسؤول يتلمس واقع المجتمع واحتياجاته، أو يسهم في تشكيل وعي وطني مسؤول لدى الشباب بقضايا وطنهم ومستقبله.

وإذا كان بعض صناع المحتوى يتمسكون بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المادة (15) من الدستور لتبرير طبيعة المحتوى الذي يقدمونه، فإنه من الضروري تذكيرهم بالمادة (6) من الدستور ذاته، التي اعتبرت الدفاع عن الوطن والحفاظ على السلم الاجتماعي واجبا مقدسا على كل أردني، وأكدت أهمية تعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون. فالتمتع بالحقوق الدستورية ينبغي أن يرافقه شعور بالمسؤولية الوطنية، خاصة عندما يتعرض أمن المجتمع واستقراره للخطر.

والمفارقة أن عددا ممن غابت أصواتهم عن الأحداث الوطنية يواصلون استغلال منصاتهم الرقمية لتحقيق أرباح طائلة من الإعلانات والرعايات التجارية. ومن هنا تبرز ضرورة تفعيل أحكام نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم (13) لسنة 2026، الذي وضع إطارا قانونيا لممارسة الأنشطة الإعلامية الرقمية. فالمطلوب الحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة، والتأكد من التزام أصحاب هذه المنصات بالحصول على التراخيص اللازمة وأداء ضريبة الدخل والرسوم المستحقة، أسوة بسائر الأردنيين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ومهنية تقليدية.

لقد كان بإمكان هؤلاء "المؤثرين" تخصيص جزء يسير من الوقت الذي يقضونه يوميا في الترويج للأطعمة والسلع والخدمات للحديث عما تعرض له وطنهم، ومخاطبة الشباب الذين يتابعونهم ويثقون بما ينشرونه. إلا أن صمتهم إزاء هذه الأحداث، مقابل حضورهم الدائم في الإعلانات التجارية، يثير تساؤلات حول مدى شعورهم بالمسؤولية الوطنية، ويدعو الأردنيين إلى إعادة النظر في حجم الاهتمام الذي منح هذه الفئة شهرة تفوق قيمة ما تقدمه لجمهورها.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

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