خبرني - أعلن البنك العربي عن استكمال عملية التقييم والتحقّق المستقل من قبل جهة خارجية متخصصة لتقريره الخاص بانبعاثات الغازات الدفيئة ((GHGللعام 2025، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالشفافية والمصداقية في ممارسات الاستدامة والإفصاحات البيئية، ليكون بذلك أول بنك في الأردن يحصل على تقرير تقييم مستقل من جهة خارجية يُثبت دقة بياناته و افصاحاته المتعلقة بالانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياته المباشرة وغير المباشرة.

وقد توّلت شركة Deloitte & Touche (M.E.) إجراء عملية التحقّق والتي غطّت بيانات الانبعاثات المرتبطة بعمليات البنك في أسواقه الاثني عشر، في خطوة تعزز موثوقية ودقة البيانات، وتؤكد حرص البنك على اتباع أفضل الممارسات في إعداد الإفصاحات المتعلقة بأثره البيئي والمناخي.

وشملت عملية التحقق ثلاثة مستويات من الانبعاثات الكربونية: الانبعاثات المباشرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للبنك (النطاق الأول/ Scope 1)، والانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بالكهرباء المشتراة (النطاق الثاني/ Scope 2)، إلى جانب ست فئات من الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (النطاق الثالث/ Scope 3)، تشمل المشتريات من السلع والخدمات، والسلع الرأسمالية، والأنشطة المرتبطة بالوقود والطاقة، والنفايات، وسفر الأعمال، وتنقّل الموظفين. أما الانبعاثات المرتبطة بالأنشطة التمويلية للبنك، فيتم قياسها والإفصاح عنها بشكل منفصل وفق منهجية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) .

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع استراتيجية البنك العربي للاستدامة، ويعكس جهوده المستمرة لتطوير أدوات قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز شفافية الإفصاحات المناخية وجودتها، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما فيها بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG Protocol) . كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح ببيانات البنك وإفصاحاته المتعلقة بالاستدامة، وتدعم مساعيه لخفض بصمته الكربونية وتحقيق أهدافه المناخية، بما يرسّخ ريادته في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.

يُذكر أن البنك العربي أطلق في عام 2023 استراتيجيته الشاملة للمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تركّز بشكل خاص على مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وترتكز على ثلاثة محاور: دمج معايير الاستدامة في منظومة الحوكمة المؤسسية، ودعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة. وقد أرسى البنك هيكل حوكمة متكامل يتبنى تضمين هذه الالتزامات في صُلب عملياته وقراراته الاستراتيجية.