خبرني - اختتم كابيتال بنك برنامج "Well with Money" للتثقيف المالي، الذي نظّمه تحت مظلة مبادرته المجتمعية "دير مالك" بالتعاون مع منصة "كُن" في فندق الريتز-كارلتون عمّان؛ استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في عامه الأول وترسيخاً لنهج البنك في تزويد عميلاته بأدوات عملية تمكّنهن من إدارة شؤونهن المالية بوعي والتخطيط لأهدافهن على المديين القصير والطويل

وركّز البرنامج على الجانب السلوكي والعملي في التعامل مع المال، حيث خاضت المشاركات نقاشات تفاعلية حول كيفية انعكاس نظرتهن الشخصية للمال على قراراتهن الشرائية والادخارية اليومية، وتعلّمن أساليب عملية لإعادة ضبط العادات المالية وتنويع مصادر الدخل، بما يحوّل التخطيط المالي من مجرد أرقام إلى أسلوب حياة مستدام يساعدهن على تحقيق طموحاتهن بثقة واستقلالية.

وتعرّفت المشاركات خلال البرنامج إلى الفرق بين الدخل النشط والدخل السلبي وسبل تنويع مصادر الدخل. كما ناقشن أثر نظرتهن إلى المال في قراراتهن اليومية، وتدرّبن على تحديد العادات المالية التي يرغبن في تغييرها وبناء عادات تساعدهن على تحقيق أهدافهن.

وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو:" يندرج هذا البرنامج في صميم ركيزة تمكين المرأة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك؛ إذ نؤمن بأن التخطيط المالي السليم لا يقتصر على إعداد الجداول والموازنات فحسب، بل يبدأ من بناء علاقة صحية ومتوازنة مع المال وفهم الدوافع النفسية التي تقف خلف قراراتنا اليومية. ومن هذا المنطلق، صُمّم البرنامج بالتعاون مع منصة (كُن) ليمنح المشاركات مساحة تطبيقية تساعدهن على قراءة واقعهن المالي بوضوح، واتخاذ قراراتهن بثقة واستقلالية تنعكس إيجاباً على حياتهن وأسرهن".

وأدار الجلسات التدريبية وورش العمل نخبة من المتخصصات والخبراء في مجالات ريادة الأعمال والتخطيط المالي؛ ضمت رائدة الأعمال زين ملحس، والمتخصصة في التحليل والتثقيف المالي شيرين مقدح، بمشاركة فريق شركة "SY Advisors" للاستشارات.

وأظهرت نتائج التقييم البعدي للبرنامج أثراً ملموساً في رفع الجاهزية المالية للمشاركات؛ إذ ارتفعت نسبة السيدات اللواتي يشعرن بالثقة في إدارة شؤونهن المالية من 43% إلى 75%، كما ارتفع متوسط تقييمهن لمعرفتهن المالية عبر محاور البرنامج الستة من 46% إلى 79%، مسجلاً القفزة الأبرز في مجال تنويع مصادر الدخل الذكي من 21% إلى 75%. وأعربت غالبية المشاركات في الاستطلاع النهائي عن رضاهن التام عن البرنامج واستعدادهن للتوصية به.