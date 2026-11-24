خبرني - تراجعت عملة "البيتكوين" أكثر من 1% في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تقلبات مستمرة حيث وصل سعر العملة المشفرة إلى 60.5 ألف دولار.

وبحلول الساعة 7:18 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.4% خلال يوم واحد إلى 60472.89 دولار، وفقا لبيانات بورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة.

وشهدت الأيام العشرة والنصف الماضية تقلبات حادة في سعر "البيتكوين"، فقبل أسبوعين كان السعر 75 ألف دولار، وقبل نحو أسبوع سجلت العملة 65 ألف دولار، وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية وصل السعر إلى أدنى مستوى في عامين عند 55130 دولارا، لكن العملة تعافت يوم أمس واليوم عادت للتراجع.