خبرني - شهدت قضية مقتل طفلي الطالبية على يد والدهما تطورا ميدانيا جديدا، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على أجزاء من جثمان الطفل الثاني مدفونة في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين من أعمال البحث والتمشيط المتواصلة في المنطقة.

كواليس العثور على الجثمان ومواصلة أعمال التمشيط

تمكنت فرق البحث الجنائي من العثور على الأجزاء الجثمانية في الموقع ذاته الذي سبق أن أرشد عنه المتهم خلال التحقيقات، والذي أقر بأنه دفن فيه جثمان ابنه عقب ارتكاب الواقعة؛ فيما تواصل أجهزة الأمن عمليات التمشيط المكثفة في المنطقة الصحراوية المحيطة في محاولة للعثور على باقي الجثمان.

وكان علي عكاشة، محامي والدة الطفلين اللذين قتلهما والدهما الذي يعمل مدربا للجيم ومذيعا سابقا بإحدى القنوات الفضائية قد أوضح في تصريحات سابقة أن قوات الأمن توجهت في بداية الأمر إلى المكان الذي أرشد عنه المتهم دون أن تعثر على الجثة حينها، إذ اقتصر ما تم ضبطه على جزء من ملابس الطفل في محيط الموقع، قبل أن تسفر جهود البحث المستمرة عن الوصول إلى أجزاء الجثمان.

تحقيقات النيابة العامة ورواية «الحادث الوهمي»

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، حيث طلبت إعداد تقرير الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بالطفلين، وتحديد أسباب الوفاة، ومدى توافقها مع التصوير المبدئي للجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الجملة التالية من الوقائع والاعترافات:

الاعتداء القاتل داخل المسكن: وجهت إلى الأب البالغ من العمر 40 عاما تهمة التعدي على طفليه بالضرب المبرح وارتطامهما بالحائط داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية، ما أسفر عن وفاتهما.

محاولة إخفاء الجريمة: أظهرت التحقيقات عقب ضبط المتهم اعترافه بدفن جثة أحد طفليه في صحراء مدينة 6 أكتوبر، بينما نقل الطفل الآخر إلى المستشفى مدعيا إصابته نتيجة حادث للتغطية على الجريمة، قبل أن تنكشف ملابسات الواقعة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.