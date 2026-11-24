خبرني - حذّر خبير من أن قراصنة الإنترنت يستغلون شهرة لعبة "GTA 6" لنشر فيروسات مدمرة عبر الشبكة، عبر عروض تنزيل مجانية لنسخ مزيفة من اللعبة على أجهزة الكمبيوتر.

وقال جون سافا، كبير المسؤولين التقنيين في شركة DriveSentry المتخصصة في أمن البرمجيات، إن بعض المستخدمين عثروا على ملفات خبيثة بعد دقائق فقط من البحث عن اللعبة عبر برامج تبادل الملفات مباشرة بين المستخدمين، مثل LimeWire، التي تتيح مشاركة الملفات دون الحاجة إلى خادم مركزي.

وأوضح سافا أن المحتالين يروّجون لنسخ مزيفة من اللعبة وملحقات لها، في حين تحتوي هذه الملفات على برمجيات "حصان طروادة" تتيح للمهاجمين الوصول إلى الأجهزة خلسة وسرقة البيانات الشخصية أو إتلاف الملفات المهمة.

وأضاف أن بعض الروابط كانت تعرض تنزيلات مجانية لنسخة الكمبيوتر من اللعبة رغم أنها لم تكن متاحة بعد، محذرا المستخدمين من التعامل بحذر شديد مع هذه الروابط، والاعتماد على برامج حماية محدثة.

وأشار سافا، الذي سبق أن كان مخترقا إلكترونيا، إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة، إذ سبق أن استهدف القراصنة الإقبال على إصدار سابق من اللعبة عام 2005 بالطريقة نفسها.

وتأتي هذه التحذيرات وسط جدل واسع حول المحتوى العنيف في اللعبة، التي واجهت انتقادات حادة منذ إطلاقها، بعد حوادث عنف ارتبطت ببيعها في بريطانيا، بينها حادث طعن في كرويدون وأخرى سرقة عنيفة لنسخة من اللعبة في لانكشاير.