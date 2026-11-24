خبرني - أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، أن الحكومة غير مهتمة برفع الضرائب على الأردنيين سواء كانت ضرائب الدخل او ضرائب المبيعات.

وقال الشبلي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 في اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، "لسنا مهتمين برفع ضرائب الدخل والمبيعات، بل ننظر إلى القاعدة الضريبية والخلل فيها، والتهرب الضريبي وكذلك التجنب الضريبي".

وتحدث الوزير عن علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الصندوق لا يملي على الأردن شيئا.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي مهتم بأن يكون هناك انضباط مالي، فيما الأردن هو من يقترح الحلول.