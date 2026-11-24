قراءة في سيناريوهات الضغط على الأردن وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية



مقال رأي وتحليل سياسي



لم يعد النقاش بشأن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن محصوراً في صورة قوافل تعبر نهر الأردن تحت ضغط الحرب؛ فالمخاوف تتسع اليوم لتشمل سيناريوهات أكثر تعقيداً، قد لا تبدأ بترحيل جماعي معلن، بل بإعادة تشكيل الواقع السياسي والإداري في الضفة، وتفكيك ما تبقى من مقومات الحكم الفلسطيني، ثم دفع الأردن إلى تحمل أعباء أمنية واقتصادية وسياسية تتجاوز حدوده ومسؤولياته.

ويكتسب هذا الاحتمال أهمية خاصة بعد الطرح الذي قدمه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في سبتمبر/أيلول 2026، داعياً إلى نقل المسؤوليات الأمنية والإدارية في المنطقتين (A وB) إلى الأردن، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة (C). وتحدث ليبرمان عن صيغة كونفدرالية أردنية إسرائيلية، معتبراً أن الأردن لا يملك خياراً آخر. غير أن هذا الطرح يظل موقفاً سياسياً صادراً عن زعيم حزب إسرائيلي، لا اتفاقاً رسمياً ولا سياسة متفقاً عليها، بل أثار اعتراضات داخل إسرائيل، بينها انتقادات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، فإن مجرد طرحه يكشف اتجاهاً في بعض دوائر السياسة الإسرائيلية للتعامل مع الأردن بوصفه طرفاً يمكن تحميله مسؤولية إدارة الفلسطينيين بدلاً من معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال.

وتكمن خطورة هذا التصور في أنه لا يتحدث عن إدارة مدنية عابرة، بل عن تغيير جوهري في بنية السلطة والسيادة. فالمنطقة (A) تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية وفق ترتيبات أوسلو، فيما تتولى السلطة الشؤون المدنية في المنطقة (B)، مع بقاء المسؤولية الأمنية الإسرائيلية فيها؛ أما المنطقة (C)، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية. ونقل إدارة المنطقتين (A وB) إلى الأردن، مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على (C)، من شأنه أن يفتت المجال الفلسطيني ويضعف فرص قيام دولة مستقلة متصلة جغرافياً، ويحوّل الأردن من دولة داعمة للحقوق الفلسطينية إلى طرف يُطلب منه إدارة نتائج الاحتلال.

ولا يعني ذلك أن التهجير المباشر أصبح قراراً إسرائيلياً نهائياً، أو أن سيناريو واحداً حُسم. لكن الوقائع الميدانية تجعل التحذير من التهجير أكثر من مجرد نقاش افتراضي. فقد وثقت الأمم المتحدة خلال عام 2026 نزوح آلاف الفلسطينيين في الضفة بفعل اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء والقيود على الوصول إلى الأراضي ومصادر الرزق. وهذه الممارسات، حين تتكرر وتطال التجمعات البدوية والريفية ومحيط المدن، تخلق بيئة طاردة للسكان، حتى من دون إعلان رسمي عن خطة ترحيل شاملة. وهنا يظهر مفهوم التهجير التدريجي: أن يصبح البقاء مكلفاً وخطراً، وأن يُدفع الناس إلى الرحيل بفعل تراكم الضغوط.

بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تقتصر النتائج على فقدان المنازل والأراضي. فالاقتلاع يضرب الروابط العائلية والاجتماعية، ويقطع مصادر الدخل والتعليم والعلاج، ويهدد الذاكرة الجمعية والارتباط بالمكان. كما أن تفريغ مناطق استراتيجية من سكانها، وتوسيع الاستيطان، وتقطيع التواصل بين المدن والقرى، يضعف إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويحوّل حق تقرير المصير إلى عنوان بلا مقومات جغرافية أو سياسية. ومن المهم ألا يُختزل الفلسطينيون في هذه المعادلة إلى أرقام نزوح أو عبء سكاني؛ فهم أصحاب حق في البقاء والحماية وتقرير المصير على أرضهم.

أما الأردن، فسيواجه في حال فرض أي دور إداري أو أمني عليه تداعيات تمس جوهر السيادة الوطنية. سياسياً، يعني ذلك عملياً تحميل المملكة مسؤولية ملف لم تصنع أسبابه، وربط مستقبل الضفة بقرار إسرائيلي، وإضعاف المرجعية الفلسطينية المستقلة. كما يضع الأردن أمام تناقض بين التزامه التاريخي والقانوني بدعم الحقوق الفلسطينية وبين أي ترتيبات قد تُفسر باعتبارها قبولاً بإدارة السكان نيابة عن قوة الاحتلال. ولهذا فإن رفض «الوطن البديل» لا يتعلق بشعار سياسي فحسب، بل بحماية حق الفلسطينيين في دولتهم، وحق الأردن في ألا تُفرض عليه حلول تنتقص من سيادته.

أمنياً، قد يؤدي نقل المسؤوليات إلى الأردن إلى وضعه في مواجهة مباشرة مع تعقيدات داخل الضفة: إدارة المعابر، وضبط الأمن، والتعامل مع احتمالات الرفض الشعبي، وتبعات الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين، فضلاً عن خطر أن يتحول أي فراغ سياسي أو أمني إلى مساحة للفوضى والتصعيد. كما أن أي ترتيبات من هذا النوع قد تخلق احتكاكاً يومياً بين السكان والجهة التي يُطلب منها إدارة شؤونهم، بينما تبقى السيطرة الفعلية على الأرض والحدود والموارد بيد إسرائيل. وهذه معادلة تضع الأردن أمام مسؤوليات من دون امتلاك أدوات السيادة الكاملة.

واجتماعياً واقتصادياً، فإن موجات نزوح واسعة أو نقل أعباء الخدمات والإدارة إلى المملكة ستزيد الضغط على سوق العمل والسكن والمدارس والمستشفيات والمياه والبنية التحتية، في ظل موارد محدودة وتحديات اقتصادية قائمة. وقد تتسع المنافسة على فرص العمل والخدمات إذا لم تتوافر الموارد والسياسات العادلة، بما يفتح المجال أمام توترات وشائعات وخطابات كراهية تستهدف اللاجئين أو الفلسطينيين أو الأردنيين. ومن الضروري هنا رفض تحميل المدنيين مسؤولية المخططات والسياسات التي قد تدفعهم إلى النزوح؛ فالمصلحة المشتركة للأردنيين والفلسطينيين تكمن في منع التهجير لا في تحويل ضحاياه إلى موضع اتهام.

وثمة سيناريو آخر ينبغي ألا يغيب عن النقاش، وهو أن تتزامن الضغوط على الضفة مع محاولات توسيع السيطرة الإسرائيلية وفرض وقائع جديدة في الإقليم، بما يضع الأردن أمام اختبارات تتعلق بأمن حدوده وسيادته واستقراره. ولا يصح تقديم احتمالات مثل احتلال أراضٍ أردنية أو تهجير السكان إليها باعتبارها وقائع مؤكدة من دون أدلة؛ لكنها تظل من المخاطر التي تفرض على صانع القرار الاستعداد واليقظة، لا الاكتفاء بالاطمئنان إلى أن كلفة تنفيذها مرتفعة أو أن المجتمع الدولي سيرفضها.

المطلوب، إذاً، ليس الاكتفاء برفض التهجير في البيانات، بل بناء موقف سياسي ودبلوماسي وقانوني يرفض كل صيغ نقل السكان أو نقل مسؤولية الاحتلال إلى الأردن، ويطالب بوقف الاستيطان وعنف المستوطنين، وحماية المدنيين، وضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم، ودعم المؤسسات الفلسطينية، وإبقاء الحل السياسي قائماً على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم. كما يحتاج الأردن إلى تعزيز جاهزيته الحدودية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة خطاب عام مسؤول يمنع الشروخ الداخلية ويواجه التضليل.

إن السؤال لم يعد فقط: هل تستطيع إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؟ بل أيضاً: هل يمكن أن تسعى إلى تحقيق أهداف مشابهة عبر تفكيك السلطة الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، وفرض إدارة أردنية لشؤون السكان؟ فبين التهجير المباشر والوصاية الإدارية تتعدد الأدوات، لكن النتيجة المحتملة واحدة: تقويض الحق الفلسطيني في دولة مستقلة، ونقل كلفة الصراع إلى الأردن. ومن هنا، فإن حماية استقرار المملكة وحق الفلسطينيين في أرضهم ليستا مسألتين منفصلتين، بل مصلحة سياسية وإنسانية مشتركة.

