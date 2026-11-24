خبرني - استقبلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي وفدًا من شركة” Capital Catering”، التابعة لمجموعة “ADNEC Group” في أبو ظبي، في زيارة هدفت إلى التعرف على مرافق الأكاديمية وخريجيها وبحث فرص التعاون المشترك.

وتجوّل الوفد في مطابخ الأكاديمية ومرافقها التدريبية، واطّلع على بيئتها التعليمية والتدريبية. كما أجرى مقابلات مع نخبة من خريجي الأكاديمية، للتعرّف إلى خبراتهم ومهاراتهم وبحث إمكانية انضمامهم إلى الشركة ضمن فرص العمل المتاحة لديها.

وقال مدير الأكاديمية، الشيف جاك روسيل: «نعتز باستقبال وفد شركة “Capital Catering” في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ونثمّن اهتمامهم بالتعرّف إلى خريجينا ومهاراتهم. نؤمن بأن التواصل المباشر مع مؤسسات قطاع الضيافة يفتح أمام خريجينا فرصًا مهنية واعدة، ونتطلع إلى تطوير تعاون مثمر مع الشركة ومجموعة” ADNEC “.

وأعربت الأكاديمية عن تقديرها لشركة “Capital Catering” على هذه الزيارة وثقتها بخريجيها، مؤكدةً تطلعها إلى بناء شراكة مثمرة تسهم في فتح آفاق مهنية دولية جديدة أمام خريجي الأكاديمية.

