من د. آمال جبور- جددت المملكة الأردنية الهاشمية موقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدتها الترابية، مؤكدة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً واقعياً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء الموقف الأردني خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت مساء الاثنين، لبحث تداعيات استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، حيث أكد ممثل الأردن دعم بلاده للمفاوضات القائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها مدخلاً للتوصل إلى حل سياسي دائم

كما شدد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير العملية السياسية وتشجيع المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي الموقف الأردني في سياق مداخلات عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية لاتينية، جددت خلالها عدة دول دعمها للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع.

دعم عربي وخليجي

على المستوى العربي، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي، يقوم على التوافق وقرارات مجلس الأمن، مجددة مساندتها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ومشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة لإنهاء النزاع.

كما جددت دولة الكويت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ورحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025، داعية إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى حل سياسي نهائي.

وفي السياق ذاته، أشاد الممثل السعودي بالمداخلة التي قدمتها البحرين باسم مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس استمرار الموقف الخليجي الداعم للمغرب.

موريتانيا: حياد إيجابي

في المقابل، أكدت موريتانيا تمسكها بموقف الحياد الإيجابي، موضحة أن هذا الموقف لا يعني التخلي عن مسؤوليتها في المساهمة في إيجاد حل للنزاع، بالنظر إلى انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المنطقة.

ودعا ممثلها إلى الحفاظ على نتائج الجولات الثلاث من المفاوضات التي أعقبت القرار 2797، والبناء عليها بروح من التوافق والمسؤولية، بعيداً عن فرض نتائج لا تتوافر لها شروط الاستدامة.

مواقف إفريقية مؤيدة

إفريقياً، جددت زامبيا دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ومؤكدة دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أكدت بنين مساندتها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ودعمها للقرار 2797، معتبرة المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.

وجددت الغابون بدورها دعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية، بما فيها الصحراء، ووصفت مبادرة الحكم الذاتي بأنها الأساس الوحيد القابل للتطبيق وذي المصداقية والجدية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.

تأييد أوروبي وأمريكي لاتيني

أوروبياً، اعتبرت بلجيكا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مشيدة باستعداد المغرب للانخراط بحسن نية في توضيح آليات تنفيذ المقترح.

كما أكدت هنغاريا دعمها للمفاوضات على أساس المبادرة المغربية، مشيرة إلى أن القرار 2797 يحدد بوضوح إمكانية أن يشكل الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

وفي أمريكا اللاتينية، جددت الباراغواي دعمها للمبادرة المغربية، ووصفتها بالحل الجاد والواقعي وذي المصداقية، مؤكدة أهمية احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، والحفاظ على الزخم السياسي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه المواقف، بتنوع خلفيات الدول التي أعلنتها، استمرار اتساع دائرة التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتؤكد أن النقاش داخل الأمم المتحدة لم يعد مقتصراً على تداعيات التصويت واستخدام حق النقض، بل يتصل أيضاً بمستقبل المسار السياسي والمرتكزات التي يمكن أن تقود إلى تسوية نهائية للنزاع.