خبرني - أكّد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الثلاثاء، أن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية وتجـويد القرارات الحكومية.

وشدد الطراونة، خلال أول اجتماع للجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بعد إحالته إليها من مجلس النواب، على أهمية أن يكون الحوار والنقاش تحت قبة البرلمان قائماً على المصلحة العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

وقال، إنّ الموازنة من أهم المشاريع التي تعرض على المجلس سنويا، الأمر الذي يتطلب دراستها بعناية والقيام بالدور الرقابي والتشريعي وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي.

وأعرب عن ثقته بقدرات رئيس وأعضاء اللجنة المالية على أداء دورهم على أكمل وجه، والخروج بتوصيات تسهم في تحسين الأداء الحكومي ومعالجة أية ثغرات أو ملاحظات تتعلق بعمل الوزارات والمؤسسات.

وأشار الطراونة إلى أهمية متابعة التوصيات التي تصدر عن اللجنة المالية، مؤكداً ضرورة عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذها وضمان معالجة الملاحظات بالشكل الصحيح.



وشدد على أن مجلس النواب ينطلق في مناقشاته من مصلحة المواطن والوطن، مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، لافتاً إلى إدراك المجلس للضغوط السياسية الخارجة عن الإرادة وما قد يترتب عليها من انعكاسات.

وأكد الطراونة أن مناقشة مشروع الموازنة تحت قبة البرلمان ستتيح لجميع النواب إبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم بشأن بنودها، بما يعزز النقاش البرلماني ويخدم المصلحة العامة.