خبرني - قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الثلاثاء، إن الحكومة تنظر إلى أسئلة ومناقشات ومراجعات النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، باعتبارها تصب في مصلحة المواطنين والأردن.

وأضاف الشبلي، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، أن الحكومة تتطلع إلى عقد جلسات تشاركية مع أعضاء اللجنة، مؤكدا أن أي أسئلة أو نقاشات أو مراجعات من النواب تهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق مصلحة الأردن.

وأشار إلى أن حضور رئيس مجلس النواب الاجتماع يعكس اهتمام المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بقانون الموازنة العامة، وحرصه على متابعة المناقشات المتعلقة بموازنة عام 2027.

وبدأت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، بعد إحالته إليها من مجلس النواب، تمهيدا لدراسته والخروج بتوصيات ترفع إلى المجلس.