كتب : الأستاذ الدكتور درويش حسن بدران - جامعة ابن سينا للعلوم الطبية- الأردن

تلقّيتُ بالأمس اتصالاً هاتفياً من رقمٍ لا أعرفه، يحمل رمز الاتصال الدولي لبريطانيا. امتنعتُ عن الردّ عدّة مرّات، لكنَّ إلحاح المُتّصل دفعني في نهاية المطاف إلى الإجابة، ظنّاً منّي أنَّ هناك أمراً يستدعي هذا الإصرار.

وكم كانت دهشتي عندما فوجئتُ بعرضٍ سخيّ، يتمثّل في إدراج اسمي ضمن أسماء الباحثين على ورقةٍ بحثية، وفي أحد المواقع المتاحة في ترتيب المؤلّفين، مقابل مبلغٍ مالي قليل نسبياً. هكذا، وبكلّ بساطة، دون أن أُشارك في اختيار موضوع البحث، أو إجراء تجاربه، أو تحليل بياناته، أو كتابة سطرٍ واحدٍ فيه. كلّ ما هو مطلوب منّي أن أدفع مبلغاً من المال ليُضاف إلى سيرتي الذاتية بحثٌ علمي جديد. ووصلتني رسالة Whatsapp تبين الأوراق المتاحة في تخصصي والأسعار تبعاً للموقع الذي أريده في الورقة البحثية.

انتهى الاتصال، لكنَّ التساؤلات التي أثارها لم تنتهِ. ووجدتُ نفسي أفكّر في واقع البحث العلمي، ومستقبل التعليم الجامعي، ومدى عدالة المعايير التي نعتمدها في تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.

كم أكاديمياً تلقّى عرضاً مماثلاً؟ وكم منهم رفضه؟ وكم منهم وجد فيه فرصةً لاختصار الطريق نحو التعيين أو الترقية؟ والأهمّ من ذلك، هل تمتلك جامعاتنا الأدوات الكافية للتمييز بين مَن أنجز البحث ومَن اشترى اسمه عليه؟

البحث العلمي بين رسالة العلم وإغراء المال

عندما بدأنا حياتنا الأكاديمية، كنّا ننظر إلى البحث العلمي باعتباره رحلةً شاقّة وممتعة في آنٍ واحد. كنّا نقضي ساعاتٍ طويلة في المختبرات والمكتبات، ونُعيد التجارب، ونُناقش النتائج، وقد تمضي شهورٌ، وربّما سنوات، قبل أن يرى البحث النور. وكان قبول أحد أبحاثنا للنشر في مجلة علمية رصينة مصدر سعادة واعتزاز، لأنّه يمثّل ثمرةً لجهدٍ حقيقي.

أمّا اليوم، فقد أصبح هناك مَن يعرض علينا اختصار هذه الرحلة كلّها باتصالٍ هاتفي ومبلغٍ من المال!

لقد شهدت الأوساط الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة ظهور ما يُعرف بـ"مصانع الأبحاث العلمية" (Paper Mills)، وهي جهاتٌ تتّخذ من النشر العلمي نشاطاً تجارياً، وتُقدّم خدماتٍ تتراوح بين إعداد الأبحاث وبيعها، والتلاعب بالبيانات والنتائج، وبيع مواقع ضمن قوائم المؤلّفين.

وما لفت انتباهي في الاتصال الذي تلقّيتُه أنَّ بعض هذه الجهات لم تعد تنتظر مَن يبحث عنها، بل أصبحت تبادر بالاتصال بالأكاديميين وتسويق خدماتها إليهم.

وهذا التطوّر يستدعي منّا وقفةً جادّة، لا سيّما في ظلّ الاعتماد المتزايد على الإنتاج البحثي في التعيينات والترقيات الأكاديمية.

التعيينات الأكاديمية وتكافؤ الفرص

لنتصوّر أنَّ اثنين من حملة الدكتوراه تقدّما لشغل وظيفةٍ أكاديمية في إحدى الجامعات. الأوّل باحثٌ جادّ، أمضى سنواتٍ في البحث العلمي، ونشر عدداً محدوداً من الأبحاث الأصيلة التي يعرف تفاصيلها ويستطيع مناقشة نتائجها. أمّا الثاني، فقد استطاع من خلال شراء مواقع ضمن أسماء المؤلّفين أن يُكوّن لنفسه سجلاً بحثياً حافلاً بالأبحاث المنشورة في مجلاتٍ علمية مُصنّفة.

فإذا اعتمدت لجنة التعيين بصورةٍ أساسية على عدد الأبحاث وتصنيف المجلات والاستشهادات العلمية، دون التحقّق من طبيعة المساهمة الفعلية لكلٍّ منهما، فقد يقع الاختيار على الثاني، ويُحرَم الأوّل من فرصةٍ يستحقّها.

ولا تقتصر الخسارة هنا على الباحث الذي لم يحظَ بفرصة التعيين، بل تمتدّ إلى الجامعة التي قد تخسر كفاءةً علمية حقيقية، وإلى الطلبة الذين من حقّهم أن يتعلّموا على أيدي أساتذة يمتلكون العلم والخبرة والنزاهة.

كما أنَّ استمرار مثل هذه الممارسات قد يُولّد شعوراً بالإحباط لدى شباب الباحثين، ويُضعف ثقتهم بعدالة المؤسسات الأكاديمية وجدوى العمل العلمي الجادّ.

الترقيات الأكاديمية وهيبة الرُّتب العلمية

لطالما كانت الترقية الأكاديمية محطّةً مهمّة في حياة الأستاذ الجامعي، يشعر عندها بأنَّ سنوات العمل والبحث والتدريس قد أثمرت تقديراً علمياً يستحقّه. وكان الوصول إلى رتبة الأستاذية يمثّل تتويجاً لمسيرةٍ أكاديمية طويلة، وليس مجرّد استيفاء مجموعةٍ من الشروط والأرقام.

ولكن، ماذا لو استطاع أحد أعضاء هيئة التدريس شراء عددٍ من الأبحاث وإدراجها ضمن ملفّ ترقيته، والانتقال بفضلها من رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، ثمّ إلى رتبة الأستاذية؟

وقد يتولّى هذا الشخص لاحقاً رئاسة قسمٍ أكاديمي، أو عمادة كلّية، أو عضوية لجنةٍ للتعيينات والترقيات، فيجد الباحث الحقيقي نفسه أمام مَن يُقيّم إنتاجه العلمي، في حين أنَّ الأخير قد حصل على رتبته الأكاديمية من خلال أبحاثٍ لم يُسهم في إنجازها.

عندئذٍ، لا تعود القضية مجرّد مخالفةٍ فردية لأخلاقيات البحث العلمي، بل تصبح خللاً مؤسّسياً يمسّ مصداقية الرُّتب الأكاديمية، وقد يمتدّ أثره إلى أجيالٍ متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس.

هل تكفي المؤشّرات البحثية للحكم على الكفاءة الأكاديمية؟

أصبحنا نسمع كثيراً عن المجلات العلمية المُصنّفة ضمن الفئتين الأولى والثانية (Q1 وQ2)، ومعاملات التأثير (Impact Factor)، ومؤشّر هيرش (H-index)، وعدد الاستشهادات العلمية.

ولا أحد يُنكر أهمية هذه المؤشّرات، لكنَّها لا تستطيع، بمفردها، أن تُقدّم صورةً متكاملة عن الكفاءة العلمية للباحث.

فقد يكون البحث المنشور في مجلةٍ مرموقة أصيلاً، ومنهجيّته سليمة، ونتائجه ذات قيمةٍ علمية، ومع ذلك يكون أحد الأسماء الواردة ضمن مؤلّفيه قد أُضيف مقابل مبلغٍ من المال. فتحكيم البحث علمياً لا يضمن بالضرورة التحقّق من المساهمة الفعلية لكلّ مؤلّف.

ومن هنا، ينبغي ألّا يقتصر اهتمام لجان التعيينات والترقيات على السؤال عن عدد الأبحاث وتصنيف المجلات، بل أن يمتدّ إلى معرفة الدور الذي أدّاه الباحث، والإضافة العلمية التي قدّمها، ومدى إلمامه بمنهجيّة البحث ونتائجه.

ولا يعني ذلك التشكيك في الباحثين الذين يتميّزون بغزارة إنتاجهم العلمي، أو الذين يعملون ضمن فرقٍ بحثية متعدّدة التخصّصات، فهناك علماء يُحقّقون إنجازاتٍ علمية كبيرة بفضل جهودهم وتعاونهم مع الآخرين. وإنّما المطلوب هو ألّا تكون الأرقام بديلاً عن التقييم العلمي الرصين.

هل أسهمنا، دون قصد، في تشجيع هذه الظاهرة؟

من الإنصاف ألّا نُلقي باللوم على الأفراد وحدهم، بل أن نُراجع أيضاً بعض السياسات والممارسات الأكاديمية التي قد تكون أسهمت في توفير بيئةٍ ملائمة لانتشار هذه التجارة.

ففي ظلّ المنافسة بين الجامعات لتحسين مواقعها في التصنيفات العالمية، أصبحت أعداد الأبحاث المنشورة تحظى باهتمامٍ متزايد، وارتبطت بها في بعض المؤسسات المكافآت والحوافز وفرص الترقية.

وفي المقابل، يجد عضو هيئة التدريس نفسه أمام أعباءٍ تدريسية وإدارية كبيرة، ومتطلّباتٍ بحثية متزايدة، وإمكاناتٍ مالية وفنّية قد لا تكون كافية لإنجاز أبحاثٍ ذات قيمة علمية.

ولا يُبرّر ذلك، بأيّ حالٍ من الأحوال، شراء الأبحاث، لكنّه يدعونا إلى مراجعة مدى واقعية بعض متطلّباتنا الأكاديمية، والعمل على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، بدلاً من الاكتفاء بمطالبة أعضاء هيئة التدريس بتحقيق أرقامٍ محدّدة.

فالتصنيفات العالمية ينبغي أن تكون انعكاساً لجودة الأداء الجامعي، لا غايةً نسعى إلى تحقيقها على حساب القِيَم الأكاديمية.

ماذا نقول لطلبتنا؟

لعلّ من أكثر الجوانب التي تُقلقني في هذه القضية انعكاساتها على العملية التعليمية.

فنحن نُدرّس طلبتنا أخلاقيات البحث العلمي، ونُحذّرهم من الغشّ والانتحال، ونُحاسبهم عندما ينسبون إلى أنفسهم أعمالاً لم يُنجزوها. فكيف يمكننا أن نُقنعهم بهذه القِيَم إذا ثبت أنَّ بعض مَن يُدرّسونهم لم يلتزموا بها؟

إنَّ الأستاذ الجامعي ليس ناقلاً للمعرفة فحسب، بل هو قدوةٌ لطلبته، يتعلّمون من سلوكه وممارساته بقدر ما يتعلّمون من محاضراته.

وتزداد أهمية ذلك في كليات الطب وطبّ الأسنان والعلوم الصحية، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية إعداد أجيالٍ من المهنيين الذين سيُؤتمنون على صحّة الإنسان وحياته. ولا يمكن الفصل في إعداد هؤلاء بين الكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية.

نحو مراجعة أُسس التعيين والترقية في جامعاتنا

أعتقد أنَّ الوقت قد حان لإعادة النظر في بعض المعايير التي نعتمدها في تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم في الجامعات الأردنية، بما يُحقّق التوازن بين الإنتاج البحثي والكفاءة العلمية والتدريسية والنزاهة الأكاديمية.

ولعلّ من أهمّ الإجراءات التي يمكن اتّخاذها:

* إجراء مقابلاتٍ علمية معمّقة مع المتقدّمين للتعيين والترقية، لمناقشة أبحاثهم والتعرّف إلى طبيعة مساهماتهم فيها.

* إعطاء أصالة البحث العلمي ونوعيّته وأثره وزناً أكبر من مجرّد عدد الأبحاث المنشورة.

* إلزام الباحثين بتقديم بيانٍ واضح عن مساهماتهم الفعلية في الأبحاث المشتركة، وفق المعايير الدولية، مثل نظام CRediT.

* إعطاء الكفاءة التدريسية والخبرة الأكاديمية والقدرة على الإشراف العلمي وخدمة المجتمع ما تستحقّه من وزنٍ في التقييم.

* توفير الدعم المالي والفنّي والبيئة البحثية المناسبة لأعضاء هيئة التدريس.

* إنشاء لجانٍ مستقلّة للنزاهة البحثية، تتولّى التحقيق في المخالفات وفق إجراءاتٍ عادلة وشفّافة، بعيداً عن التشهير والاتّهامات غير المُسنَدة.

* وضع عقوباتٍ رادعة بحقّ مَن يثبت تورّطه في الاتجار بالأبحاث العلمية، وإعادة النظر في قرارات التعيين والترقية التي ثبت استنادها إلى إنتاجٍ بحثي غير مشروع، وفق الأنظمة والتشريعات النافذة.

ولعلّ من المناسب أن تتبنّى وزارة التربية والتعليموتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والجامعات الأردنية، إطاراً وطنياً لحماية النزاهة البحثية ومكافحة الاتجار بالأبحاث العلمية.

أخيراً

قد يبدو الاتصال الهاتفي الذي تلقّيتُه بالأمس حادثةً عابرة، وهو بالتأكيد لا يكفي للحكم على حجم انتشار هذه الظاهرة في جامعاتنا، لكنّه يُمثّل جرس إنذارٍ لا ينبغي تجاهله.

فمن حقّ الباحث الذي يُمضي سنواتٍ من عمره في المختبرات والمكتبات، ويواجه صعوبات التمويل والنشر والتحكيم، أن يجد نفسه في بيئةٍ أكاديمية عادلة، تُقدّر جهده وتحفظ له مكانته، ولا تضعه في منافسةٍ غير متكافئة مع مَن اختار شراء إنجازاته العلمية.

وعندما يُباع موقعٌ على ورقةٍ بحثية، ويُحتسب ذلك البحث لأغراض التعيين أو الترقية، فإنَّ ما يُباع في حقيقة الأمر ليس اسماً على ورقةٍ فحسب، بل فرصةٌ وظيفية، ورتبةٌ أكاديمية، وربّما منصبٌ جامعي، على حساب مَن يستحقّه ونزاهة لاتقدر بثمن.

إنَّ أخطر ما قد يُصيب جامعاتنا ليس تراجع مواقعها في التصنيفات العالمية، ولا انخفاض عدد أبحاثها المنشورة، بل فقدان الثقة في نزاهة ما تُنتجه من علم، وفي مصداقية ما تمنحه من رُتبٍ أكاديمية.

فالجامعات تُبنى بالعقول المُبدعة والكفاءات الحقيقية، وتُصان مكانتها بالأمانة والنزاهة، لا بالأرقام وحدها.

قد يستطيع الإنسان أن يشتري اسماً على ورقةٍ بحثية، وربّما يحصل من خلال ذلك على رتبةٍ أكاديمية، لكنّه لن يستطيع أن يشتري العلم أو الكفاءة أو احترام المجتمع الأكاديمي. فالأستاذية ليست لقباً يُشترى، بل مكانةٌ تُكتسب وأمانةٌ تُستحقّ.



الرسائل التي وصلت

Manuscript title: Cellular Mechanisms of Skeletal Muscle Regeneration: An Integrated Histological and Molecular Analysis



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Journal Name: Cell and Tissue Research

Publisher: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

Quartile: Q1

ISSN: 0302-766X

eISSN: 1432-0878

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Manuscript title: Age Dependent Remodeling of Neuronal Architecture and Synaptic Connectivity Across Brain Regions: Implications for Cognitive Decline



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Journal Name: Brain Structure and Function

Publisher: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

Quartile: Q1

ISSN: 1863-2653

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