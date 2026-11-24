خبرني - أعلنت سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، المبرم بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيز التنفيذ اعتباراً من 22 تشرين الثاني 2026.

وبموجب هذا الاتفاق، يُسمح لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان، من حاملي جوازات السفر العادية سارية المفعول، بدخول أراضي البلد الآخر ومغادرتها والعبور من خلالها دون الحاجة إلى تأشيرة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 90 يوماً خلال كل فترة مدتها 180 يوماً، وفي حال الرغبة في الإقامة لمدة تتجاوز 90 يوماً، أو الحصول على تصريح إقامة، أو ممارسة أي نشاط مهني، أوللدراسة ، فإنه يستوجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة ويتعين على المعنيين الحصول على التأشيرة المناسبة قبل دخول البلاد.

كما يشترط للاستفادة من الإعفاء، أن تكون صلاحية جواز السفر العادي 180 يوماً على الأقل اعتباراً من تاريخ الدخول المقرر إلى أراضي البلد الآخر.

وأكَّدت السفارة أنَّ هذا الإعفاء يشمل المواطنين الأردنيين الحاملين لجوازات السفر العادية (الدائمة) سارية المفعول الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية، والمتضمنة الرقم الوطني "National Number".

وفي هذا السياق، نوَّهت السفارة لـِ ضرورة قيام الأجانب الذين تتجاوز مدة إقامتهم المؤقتة في جمهورية أذربيجان 15 يوما القيام بتسجيل إقامتهم لدى الجهات المختصة في المنطقة التي يقيمون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الهجرة المعمول به في جمهورية أذربيجان.

وأغتنمت السفارة هذه المناسبة للتأكيد على أهمية الاطلاع على الشروط والتعليمات ذات الصلة قبل السفر، متمنيةً لمواطني البلدين رحلات آمنة وإقامة طيبة.