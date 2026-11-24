- تجار المنطقة يطالبون بتنفيذ قرار التعويضات عن أضرار الباص السريع ومعالجة نقص المواقف ومخالفات السير.

- الوفاء: لن نكتفي بنقل المطالب، بل سنعمل على متابعتها وتحويلها إلى حلول ملموسة.



خبرني - أكدت كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030 أهمية معالجة التحديات التي تواجه تجار منطقة طارق، وفي مقدمتها تداعيات مشروع الباص السريع ونقص مواقف المركبات ومخالفات السير المتكررة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء الكتلة بعدد من تجار المنطقة في فندق القوات المسلحة، حيث استمعوا إلى مطالبهم وانعكاساتها على الحركة التجارية واستمرارية أعمالهم.

وطالب التجار بتنفيذ قرار التعويضات عن الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآتهم نتيجة مشروع الباص السريع، مؤكدين أن القرار لم ينفذ حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لنقص مواقف المركبات الذي أدى إلى تراجع حركة الزبائن وتزايد مخالفات السير.

كما دعوا إلى تشكيل لجنة تمثل تجار المنطقة، تتولى التواصل مع الجهات الرسمية ومتابعة القضايا العالقة، بما يضمن عدم بقاء مطالبهم دون حلول.

من جانبها، أكدت كتلة الوفاء أن تطوير البنية التحتية ومشاريع النقل يجب ألا يكون على حساب استمرارية النشاط التجاري، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم المروري ومصالح أصحاب المحال التجارية.

وشددت الكتلة على أن دور غرفة تجارة عمّان يجب ألا يقتصر على استقبال الشكاوى ونقل المطالب، بل يتجاوز ذلك إلى المتابعة المؤسسية مع الجهات صاحبة القرار، من خلال لجان قطاعية ومناطقية تضمن الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأكدت أن قضايا تجار طارق (طبربور) ستكون ضمن أولويات المتابعة في إطار رؤيتها لتطوير أداء الغرفة، انطلاقًا من شعارها من التمثيل الى التأثير