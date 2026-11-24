خبرني - في عالم الساحرة المستديرة، جرى العُرف على أن 90 دقيقة هي الزمن الافتراضي لحسم أي مباراة لكرة القدم، لكن نهائي كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 لم تُطوَ صفحته منذ عشرة أشهر كاملة.

والآن، باتت لحظة الحسم وشيكة، إما أن يُتوَّج المغرب أو السنغال بطلاً للمسابقة؛ غير أن لحظة المجد المرتقبة لن تأتي هذه المرة على أرض الملعب، بل في قاعة المحكمة.

ففي ظهيرة يوم الثلاثاء، تصدر أعلى سلطة قانونية في عالم الرياضة، وهي محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، حكمها بشأن طعن السنغال في قرار تجريدها من اللقب الذي اعتقدت أنها فازت به في يناير/كانون الثاني ضد أصحاب الأرض في الرباط.

وقد نظرت المحكمة في القضية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. والآن، باتت لحظة الحسم على الأبواب، إذ سيُسدل الستار على هذا الملف بعد أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.

فكيف وصلنا إلى هنا؟

ماذا حدث في نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

وسط أجواء حماسية صاخبة صنعها 66 ألف مشجع في ملعب الأمير مولاي عبد الله، كان المغرب يسعى لتحقيق لقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976، قبل أن تتحول المباراة النهائية إلى فوضى عارمة في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ومع انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، اعتقد السنغاليون أن إسماعيلا سار قد سجل هدف الفوز الدرامي، ليتبيّن لهم أن الحكم جان جاك ندالا قد أطلق صافرته معلناً عن ركلة حرة لصالح المغرب.

وتفاقم الجدل في الدقيقة 98، حين قرر الحكم ندالا احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد المعروف اختصاراً بـ (الفار).

وبلغ التوتر ذروته على خط التماسّ وفي المدرجات؛ إذ توجّه مدرب السنغال، بابي ثياو، برفقة عدد من لاعبيه وأفراد طاقمه نحو النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، بينما اشتبك المشجعون مع رجال الأمن، ما أدى إلى حالة من الفوضى المؤقتة.

وفي نهاية المطاف، استؤنفت المباراة. وفي الدقيقة 124، أضاع المغرب فرصة ذهبية لإنهاء انتظاره الذي دام 50 عاماً لتحقيق المجد القاري، عندما فشل إبراهيم دياز في تحويل ركلة الجزاء، حيث سدد الكرة على طريقة "بانينكا" في أحضان حارس المرمى إدوارد ميندي.

وفي الوقت الإضافي، حسم هدف بابي غوي الفوز بنتيجة 1-0 لصالح السنغال التي تُوّجت باللقب للمرة الثانية.

أو هكذا ظنوا.

سارعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة وتنظيم كرة القدم في البلاد، إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بحجة أن السنغال قد انتهكت لوائح المنافسة.

وتنص المادة 82، الواردة في فصل بعنوان "الانسحابات"، على ما يلي: "إذا رفض فريق، لأي سبب كان، خوض المباراة أو غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة الرسمية دون إذن من الحَكَم"، فإنه "يعد [الخاسر] ويُستبعَد من المنافسة الجارية".

وفي مارس/آذار، وافقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ذلك، وقررت أن السنغال قد خسرت المباراة بالانسحاب ومنحت المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

وعلى الرغم من وجود سوابق لإلغاء (الكاف) النتائج خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، إلا أن بعض الأفراد، بينهم مسؤول سابق رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جادلوا بأن الحَكَم وحده هو من يملك سلطة إلغاء المباراة في حالة انسحاب أحد الفريقين من أرض الملعب.

وفي حين قالت الجامعة الملكية المغربية إنها تسعى إلى ضمان التطبيق السليم للوائح البطولة، وصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول"، وقرر الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

ما هي محكمة التحكيم الرياضي؟

تأسست محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ومقرها مدينة لوزان السويسرية في عام 1984. وقد أنشِئت بصفتها هيئة قانونية مستقلة تهدف إلى تسوية النزاعات، مع تزايد العائد المالي في عالم الرياضة، وما ترتب عليه من ارتفاع في عدد القضايا والنزاعات القانونية.

وبالنسبة للهيئات الرياضية التي تعترف بسلطة محكمة (كاس)، فإنها تُعد المرجع القضائي الأعلى للفصل في النزاعات؛ إذ تكون أحكامها نهائية لا يمكن نقضها إلا في حالات نادرة للغاية، إذا ما قررت أعلى محكمة في سويسرا إلغاء الحكم استناداً إلى تفاصيل فنية محدودة.

وتُرفع سنوياً أكثر من 900 قضية تخص ما يزيد على 50 رياضة مختلفة، للبت في قضايا متنوعة مثل عقود العمل وانتقالات اللاعبين، وقضايا المنشطات، والفساد، وحقوق البث التلفزيوني، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الرياضية - وهو موضوع هذه القضية تحديداً.

وقد نُظر في الطعن الذي قدّمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم في جلسة مغلقة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، أمام هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكّمين اختارتهم محكمة (الكاس) لخبرتهم في القانون الرياضي.

وترأّس اللجنة الفرنسي جيرالد سيمون، مؤسس مختبر قانون الرياضة في جامعة بورغوندي الذي يشغل عضوية محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) منذ 23 عاماً، إلى جانب أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماغالي، والمحامي وأستاذ القانون في جامعة زيورخ، أولريش هاس، المقيم في هامبورغ.

وفي حال فشلت الهيئة في التوصل إلى توافقٍ بشأن القضية، سيتعين على رئيس محكمة التحكيم الرياضي، سيمون، اتخاذ القرار النهائي.

ما هي التداعيات المحتملة على المدى الطويل؟

على الرغم من أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتمتع بالاستقلالية، إلا أن إلغاء قرارها سيشكل ضربة جديدة لسمعة الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأفريقية، التي واجهت انتقادات واسعة بسبب قرارها - بأثر رجعي - بتجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب.

وكان رئيس كاف، باتريس موتسيبي، قد أكد في مارس/آذار الماضي أن الاتحاد "سيلتزم" و"يحترم" أي قرار تصدره محكمة التحكيم الرياضي (الكاس). وفي حال جاء الحكم لصالح السنغال، فقد يفتح ذلك الباب أمام مراجعة بعض بنود اللوائح المنظِمة لكأس الأمم الأفريقية.

ومع ذلك، فقد أسفرت واقعة انسحاب السنغال بالفعل عن تغيير في قواعد كرة القدم.

ففي أبريل/نيسان، أعلن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، أنه يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء بحق أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.

وأضاف المجلس أن "القاعدة الجديدة تنطبق أيضاً على أي مسؤول في الفريق يحرّض اللاعبين على مغادرة أرض الملعب، مشيراً إلى أن الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة سيُعد، من حيث المبدأ، خاسراً لها".

وفي تداعيات القضية، فقد المدير الفني للسنغال، ثياو، منصبه عقب خروج المنتخب من دور الـ32 في كأس العالم الصيف الماضي، في حين أُقيل وليد الركراكي، الذي كان يتولى الإدارة الفنية للمنتخب المغربي في يناير/كانون الثاني، من منصبه في مارس/آذار.

وبقطع النظر عن الحكم المرتقب، يبدو أن التوتر بين الاتحادين المغربي والسنغالي سيستمر لفترة طويلة.

فقد أبدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غضبها من تصرفات الجانب السنغالي؛ إذ رأت أن المَشاهد التي نُقلت إلى العالم شوّهت صورة أول نسخة من كأس الأمم الأفريقية تستضيفها المملكة منذ عام 1988، وهي بطولة استثمرت فيها موارد مالية وتنظيمية ضخمة.

وفي المقابل، تبنى الاتحاد السنغالي لكرة القدم والحكومة السنغالية موقفاً يعكس شعوراً متنامياً في أجزاء من القارة بأن المغرب يتمتع بنفوذ واسع داخل منظومة كرة القدم الأفريقية.

كما أثارت أحداث أخرى استياء الجانب السنغالي، من بينها تسليط أشعة الليزر على أعين اللاعبين، وقيام الفتية المسؤولين عن إعادة الكرات بتحريك المنشفة الخاصة بحارس المرمى ميندي، في واقعة يصعب تصديقها، إذ تعرّض الحارس البديل يهفان ديوف للعرقلة، وسقط أرضاً حين حاول التدخل.

كما أثارت أحداث أخرى استياء الجانب السنغالي، من بينها "تسليط أشعة الليزر على أعين اللاعبين"، فضلاً عن واقعة أخرى "يصعب تصديقها"؛ تتمثل في "محاولات جامعي الكرات إبعاد المنشفة الخاصة بحارس المرمى إدوارد ميندي، بينما تعرّض الحارس البديل يهفان ديوف للعرقلة والسقوط أرضاً أثناء محاولته حماية منشفة زميله".

ومع اقتراب النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، المقررة في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز من العام المقبل، يبقى احتمال تجدد المواجهة بين أفضل منتخبين في القارة الأفريقية من أكثر السيناريوهات إثارة لاهتمام الجماهير.

وعلى الرغم من أن الفوضى التي شهدها نهائي هذا العام ربما أطلقت شرارة منافسة جديدة بين المنتخبين، فإن هناك إجماعاً على أن مثل هذه المواجهات ينبغي أن تُحسم داخل المستطيل الأخضر، لا في أروقة المحاكم.