خبرني - فيما بدأ الممثل السوري تيم حسن يستعد لتجسيد شخصية "قيصر" في فيلم حول قصة المصوّر السوري فريد المذهان الذي سرّب آلاف الصور التي وثقت عمليات التعذيب الممنهج داخل السجون خلال حكم نظام بشار الأسد، اعترضت رابطة عائلات قيصر على العمل.

وأمهلت الرابطة الجهات القائمة على المشروع حتى 6 ديسمبر المقبل لإعلان تجميد العمل، ووقف التحضير للتصوير وكتابة السيناريو والترويج له.

"العدالة قبل السينما"

كما أكدت في بيان مساء أمس الاثنين أن "العدالة تأتي قبل السينما".

وفيما أشادت بشجاعة المذهان ودوره في كشف جرائم النظام السابق، شددت على ضرورة الفصل بين سيرته الشخصية وملف الصور التي سرّبها. وأوضحت أن تلك الصور تمثل أدلة جنائية مرتبطة بآلاف الضحايا، الذين لا تزال عائلات كثيرة منهم تجهل ظروف وفاتهم وأماكن وجود رفاتهم.

كذلك دعت المذهان إلى توضيح شروط وحدود موافقته على الفيلم، وما إذا كان قد منح الجهات المنتجة إذنا باستخدام الصور.

أتى هذا الاعتراض بعدما أُعلن خلال مهرجان الدوحة السينمائي يوم السبت الماضي، عن تفاصيل الفيلم الروائي الجديد، علما أن لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر كانت قد أكدت في نوفمبر 2025 حصولها على حقوق تحويل قصة حياة قيصر إلى أعمال فنية متعددة.



هذا ويشارك في الفيلم المخرج أمير فخر الدين، فيما يتولى كتابة السيناريو روري هينز وسهراب نوشيرفاني، المرشحان لجائزة بافتا إلى جانب شركة "مدينة تدمر للإنتاج السينمائي" السورية كشريك في الإنتاج.