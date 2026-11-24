خبرني - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الولايات المتحدة تحقق في احتمال تورط إيران في سلسلة هجمات سيبرانية استهدفت عشرات السفن وناقلات الطاقة، وسط مخاوف من توسيع طهران نطاق المواجهة من خلال العمليات الإلكترونية والمخططات الأمنية ضد أهداف أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على التحقيقات، أن ما يصل إلى 50 سفينة تعرضت لهجمات، بينها ناقلات نفط وغاز البترول المسال وسفن تنقل مواد كيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار.

وأضاف التقرير أن بعض السفن تلقت تحذيرات بوجود قنابل مع تهديدات بتفجيرها، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية ونقل إمدادات الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن إيران تُعد المشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، بينما لا تستبعد السلطات الأمريكية احتمال تورط روسيا أيضاً.

ولم يورد التقرير دليلاً قاطعاً يثبت مسؤولية إيران عن الهجمات، إذ لا تزال الاتهامات في إطار الاشتباه والتقييمات الأمنية الأمريكية.

يأتي ذلك في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أفادت بأن ثلاث ناقلات نفط "مخالفة" تعرضت لحرائق بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، يوم الاثنين.