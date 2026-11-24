خبرني - أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الثلاثاء، حزمة قرارات تضمنت إقالات وإعفاءات لمسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة ملفات إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية، على خلفية نتائج تحقيقات بشأن تهريب النفط في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، إلى جانب إجراءات مشددة لضبط المنافذ الحدودية وحركة المشتقات النفطية، تشمل إقليم كردستان العراق.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، شملت القرارات إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، وإقالة قائد عمليات كركوك وقائد شرطة المحافظة، بسبب عدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية، فضلاً عن إعفاء آمر اللواء الأول لشرطة الطاقة ومعاونه ومدير استخبارات اللواء ومدير شعبة السيطرات فيه. كما تقرر توجيه عقوبة التوبيخ إلى مديري الأمن الوطني والمخابرات في كركوك، وإعفاء مدير قسم التفتيش في المحافظة التابع للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية.

وتضمنت الإجراءات سحب يد المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه لحين استكمال التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة الاتحادية، وإحالة المدير السابق للشركة إلى التحقيق، إلى جانب سحب يد المدير العام للتنمية الصناعية والمدير العام لشركة الصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، إلى حين انتهاء التحقيقات. ووجّه رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة بتدقيق عقود بيع المشتقات النفطية المبرمة بين شركة نفط الشمال وشركة "المحور الفضي" وشركات أخرى، والتحقق من الكميات المجهزة، فضلاً عن مراجعة آليات تسليم النفط الخام إلى مصفَيَي بازيان وكار، والتحقيق في مخالفات تتعلق بالتراخيص الصناعية وهدر المال العام والمبالغ المصروفة لحراس أنابيب نفطية غير موجودين في مواقع عملهم، وفق البيان.

وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، وجّه الزيدي بمخاطبة رئاسة حكومة الإقليم لعدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا عبر وزارة النفط الاتحادية، مع اتخاذ إجراءات لتسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في الإقليم. كما أوعز إلى وزارة النفط بإدارة الحقول التابعة لها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، الواقعة ضمن مناطق تخضع أمنياً لسلطة الإقليم، وإلى قيادة قوات الحدود بإغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الموجودة في كردستان.

وشملت القرارات تكليف وزارة الدفاع بإغلاق الطرق غير الرسمية الرابطة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى وإقليم كردستان، وإسناد مهمة تأمين الحقول النفطية ومراقبتها بالكاميرات إلى شرطة الطاقة. كما تضمنت استحداث منظومة وطنية رقمية لمراقبة خطوط النفط وكشف عمليات التهريب، وتركيب عدادات إلكترونية في جميع الآبار النفطية العاملة في العراق، وإنشاء ساحات تفتيش ومختبرات لفحص المنتجات النفطية عند مداخل محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، بمشاركة جهات أمنية وفنية مختصة.

ووجّه رئيس الوزراء كذلك بنقل معامل الإسفلت المؤكسد والنفثا الواقعة خارج السيطرة الأمنية للحكومة الاتحادية في المحافظات الأربع إلى مناطق أخرى داخل المحافظات نفسها خلال ستة أشهر. وأكد البيان أن القرارات تأتي في إطار حماية الثروات الوطنية ومكافحة تهريب النفط، مع استمرار التحقيقات القضائية والإدارية لتحديد المسؤوليات بشأن المخالفات التي رصدتها لجنة التحقيق.