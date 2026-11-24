يُقال: حين تتآكل الطبقة الوسطى، مَن يحمل توازن المجتمع؟

ليست الطبقة الوسطى مجرد شريحة من شرائح المجتمع، ولا رقماً في جداول الدخل والإنفاق، ولا تصنيفاً اقتصادياً يقع بين الفقر والثراء؛ إنها، في جوهرها، روح المجتمع وعموده الفقري، والمساحة التي يقف فيها الإنسان بكرامته، فلا هو أسير الحاجة التي تسلبه قراره، ولا هو في ترفٍ يعزله عن هموم الناس. ولعل أقرب صورة تعبّر عن مكانتها ودورها في المجتمع هي صورة العمود الأوسط في بيت الشعر؛ ذلك العمود الذي يشدّ أطنابه، ويحفظ توازنه، ويمنحه الثبات في مواجهة الرياح. فكما يختلّ استقرار بيت الشعر إذا ضعف عموده الأوسط، يختلّ توازن المجتمع حين تتآكل طبقته الوسطى، لأنها تمثل حلقة الوصل بين فئاته، وصمام الأمان الذي يحفظ تماسكه واستقراره.

إنها الطبقة التي تعلّم أبناءها، وتعمل بجد، وتدفع الضرائب، وتحرّك الأسواق، وتؤمن بأن الغد يمكن أن يكون أفضل من الأمس.

في الأردن، شكّلت الطبقة الوسطى، على امتداد عقود، إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي، ورافعة من روافع بناء الدولة الحديثة. فمنها خرج المعلم والمهندس والطبيب والموظف والضابط والأكاديمي وصاحب المشروع الصغير. ومنها تشكّلت عائلات راهنت على التعليم بوصفه سلّماً للصعود الاجتماعي، وعلى الوظيفة باعتبارها ضمانة للعيش الكريم، وعلى الادخار وسيلةً لبناء بيت وتأمين مستقبل الأبناء. كانت أحلامها متواضعة في ظاهرها، عظيمة في معناها: منزل يستر العائلة، وتعليم جيد للأبناء، وعلاج متاح، وسيارة متواضعة، وعطلة عائلية بين الحين والآخر، وقليل من المال يُدّخر لمواجهة مفاجآت الحياة.

تلك كانت معادلة الطبقة الوسطى: أن تعمل فتعيش، وأن تتعب فتتقدم، وأن تحلم دون أن تشعر بأن الحلم ترفٌ لا يليق بها.

لكن ماذا حدث لهذه المعادلة؟ ولماذا باتت أسر كثيرة، رغم امتلاكها الوظيفة والشهادة والخبرة، تشعر بأنها تركض في مكانها؟ ولماذا أصبح الراتب الذي كان يكفي لبناء حياة مستقرة بالكاد يكفي اليوم لمواجهة أعبائها المتزايدة؟

إن السؤال عن الطبقة الوسطى في الأردن لم يعد سؤالاً اقتصادياً فحسب، بل أصبح سؤالاً عن طبيعة المجتمع، وعدالة الفرص، ومستقبل الاستقرار الاجتماعي، وعن المسافة التي تتسع يوماً بعد يوم بين ما يبذله الإنسان من جهد وما يحصل عليه من قدرة على العيش الكريم. فحين يصبح الراتب عاجزاً عن مواكبة متطلبات الحياة، وتتراجع قدرة الأسرة على الادخار، وتتحول أبسط متطلبات العيش الكريم إلى أعباء متزايدة، فإننا نكون أمام قضية تتجاوز حدود الدخل والإنفاق، لتلامس جوهر التوازن الاجتماعي ومستقبل الأجيال.

فهل ما زال العمود الأوسط لبيت الشعر الأردني قادراً على حمل أعبائه؟ أم أن الرياح الاقتصادية والاجتماعية بدأت تثقل كاهله، وتهدد توازنه؟