الروابدة :السهم الذهبي سيحمي الاصول الاصول الوطنية امام المستثمر الاجنبي .

عندما راجت فكرة الخصخصة في الأردن، وتبنت الحكومات المتعاقبة بيع الشركات الوطنية التي تأسست بعرق الأردنيين وجهدهم وتضحياتهم، احتدم جدل واسع في الشارع الأردني. انقسم الناس بين مؤيد يرى في الخصخصة وسيلة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار، ومعارض يخشى أن تكون بوابة للتفريط بالثروة الوطنية، ونقل ملكية مؤسسات بناها الأردنيون إلى رؤوس أموال أجنبية لا يعنيها سوى الربح.

وفي خضم ذلك الجدل، برز مدافعون عن مشروع الخصخصة، الذي ارتبط في الوعي السياسي الأردني باسم باسم عوض الله، الذي حملوه وزر المشروع وهو بالاصل نهج دولة وقدموا تطمينات للرأي العام بأن بيع الشركات والأصول الوطنية لن يعني فقدان الدولة سيطرتها عليها، ولن يفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي للتصرف بها كما يشاء.

ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الذي دافع عن فكرة الخصخصة، وطرح في حينه ما عُرف بـ«السهم الذهبي»، باعتباره ضمانة تبقي للحكومة حق الاعتراض والسيطرة على القرارات التي تمس المصالح الوطنية، حتى بعد انتقال الملكية إلى القطاع الخاص.

كان جوهر هذه الحجة أن الحكومة لن تتخلى عن دورها، وأن المستثمر، مهما بلغت حصته، لن يستطيع التفريط بالأصول الوطنية أو اتخاذ قرارات استراتيجية تتعارض مع المصلحة العامة.

لكن، وبعد مرور سنوات على تلك التجربة، يحق للأردنيين أن يسألوا: أين أصبح السهم الذهبي؟ وأين ذهبت السيطرة الحكومية التي جرى التبشير بها؟ وهل كانت تلك الضمانة قادرة بالفعل على حماية الأصول الوطنية، أم أنها بقيت مجرد وعد سياسي لم يترجم إلى حماية حقيقية؟

لقد أظهرت تجربة الخصخصة أن الاحتفاظ بحصة حكومية أو بحق اعتراض محدود لا يعني بالضرورة امتلاك الدولة السيطرة الفعلية على الشركة أو أصولها. فهناك فرق كبير بين أن تكون الحكومة مساهمة في شركة، وبين أن تكون صاحبة القرار في مصيرها، وأن تملك حق التدخل لحماية المصلحة الوطنية.

والأخطر أن بعض الشركات التي انتقلت ملكيتها إلى مستثمرين أجانب أو إلى مجموعات استثمارية خاصة، لم تعد تُدار بالضرورة وفق الاعتبارات التي تأسست من أجلها، بل وفق منطق السوق والربح، حتى عندما يتعلق الأمر بأراضٍ ومواقع ومرافق تحمل قيمة اقتصادية وتاريخية واجتماعية تتجاوز ثمنها المالي.

ولعل تجربة مصنع إسمنت الفحيص مثال صارخ على هذا السؤال. فالمصنع الذي تأسس عام 1951، وشكّل جزءاً من ذاكرة الصناعة الوطنية، لم يعد مجرد منشأة إنتاجية، بل أصبح ملفاً يتعلق بمصير أرض وذاكرة وهوية مدينة. ومع انتقال ملكية الأراضي إلى مجموعة استثمارية، عاد السؤال القديم بصيغة أكثر إلحاحاً: هل تستطيع الدولة أن تفرض رؤيتها على المستثمر، أم أن المستثمر هو الذي يفرض رؤيته على الدولة والمجتمع؟

إن المسألة ليست رفضاً للاستثمار، ولا إنكاراً لحاجة الاقتصاد إلى القطاع الخاص، بل رفضٌ لأن تتحول الخصخصة إلى تفويض مفتوح بالتخلي عن المسؤولية الوطنية. فالاستثمار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل، وإنما بمدى احترامه للمصلحة العامة، وحماية البيئة، وصون الذاكرة الوطنية، وضمان حقوق المجتمعات التي ارتبطت بهذه المؤسسات.

لقد قال المدافعون عن الخصخصة إن الدولة ستبقى ممسكة بزمام الأمور، وإن السهم الذهبي سيمنع التفريط. واليوم، وبعد أن تكشفت نتائج التجربة، لا بد من مراجعة تلك الوعود، ومحاسبة السياسات التي اتخذت باسم الإصلاح الاقتصادي، دون أن تكون كافية لحماية ما تبقى من ثروة الأردنيين.

فهل كان السهم الذهبي ضمانة حقيقية، أم مجرد غطاء سياسي لعملية نقل الملكية؟ وهل بقي للحكومة من السيطرة ما يكفي لحماية الأصول الوطنية، أم أنها اكتفت بدور المتفرج بعد أن أتمت البيع؟

إن أخطر ما في الخصخصة ليس انتقال الملكية وحده، بل انتقال القرار، حين تصبح الدولة عاجزة عن حماية ما كانت تملكه، ويصبح المواطن مضطراً إلى الدفاع عن ذاكرة وطنه وأرضه في مواجهة حسابات الاستثمار.

والسؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام الحكومات والبرلمان والرأي العام: من يملك اليوم القرار في أصولنا الوطنية، ومن يتحمل مسؤولية ما آل إليه مصيرها؟