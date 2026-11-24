خبرني - يخوض الفيصلي مواجهة مهمة أمام نظيره الريان القطري، عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، على ستاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويسعى الفيصلي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، إذ يمتلك 3 نقاط جمعها خلال مبارياته الأربع السابقة، فيما يبحث الريان عن نتيجة إيجابية تؤكد تأهله إلى الدور المقبل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتصدر التعاون السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه الريان القطري بـ9 نقاط، ثم الفيصلي بـ3 نقاط، فيما يحتل النهضة العماني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان الفيصلي قد خسر أمام التعاون السعودي بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية، بينما حقق الريان الفوز على النهضة العماني بهدفين دون مقابل، في حين انتهت مواجهة الذهاب بين الفيصلي والريان بفوز الفريق القطري بنتيجة 4-3.