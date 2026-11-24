خبرني - حقق مستشفى الجامعة الأردنية سبقا طبيا على مستوى المملكة، بتطبيق تقنية مبتكرة في جراحات العمود الفقري لأول مرة في الأردن، خلال عملية جراحية أجراها استشاري أول جراحة العظام والمفاصل وجراحة العمود الفقري في المستشفى فادي الحديدي.

وحسب بيان المستشفى اليوم، فإن التقنية التي طبقت بالتعاون مع شركة دار الحياة للتجهيزات الطبية، تعتمد على دمج التصوير ثنائي الأبعاد مع صور الأشعة المقطعية المأخوذة للمريض قبل العملية، من خلال برنامج متخصص ومتكامل مع نظام الملاحة الجراحية للعمود الفقري، بما يتيح الاستفادة من هذه التقنية دون الحاجة إلى جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد، مما يقلل الكلف المالية المترتبة على المريض ويوسع فرص الاستفادة من تقنيات الملاحة الجراحية الحديثة في عمليات العمود الفقري.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لحرص المستشفى على مواكبة التطورات الطبية والتكنولوجية، وتبني الحلول الابتكارية لتطوير الممارسات الجراحية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.