خبرني - حذر قائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي عظمائي، الثلاثاء تحذيرا إلى السفن والزوارق وناقلات النفط التي وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق "ليس مكاناً لاختبار المسارات غير المسموح بها وتجاهل التحذيرات البحرية".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عظمائي قوله إن السفن وناقلات النفط التي تعبر المضيق متجاهلة تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية تعرضت للاستهداف خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى استهداف عشرات السفن وخروجها عن الخدمة.

وحذّرت البحرية التابعة للحرس الثوري مالكي السفن وقادتها وشركات الشحن من أن المرافقة العسكرية الأميركية لا تعفي السفن من الالتزام بقواعد الملاحة وتعليمات مركز مراقبة الحركة التابع للقوات البحرية للحرس الثوري.

وأكدت أن عبور المسارات غير المسموح بها وتجاهل التحذيرات المعلنة سيُعدّ مخالفة وتعاوناً مع القوات التي وصفها البيان بالمعتدية، مشددة على التعامل مع هذه المخالفات بحزم وفق اللوائح المعلنة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تعرض 3 ناقلات نفط وصفها بالمخالفة، لانفجارات وحرائق شديدة في مياه مضيق هرمز، إثر اصطدامها بألغام بحرية، وفق بيان صادر عن الحرس الثوري.

وقال البيان إن إحدى الناقلات اصطدمت بلغم بحري قبالة السواحل الجنوبية، فيما اصطدمت ناقلتان أخريان بألغام في شرق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الحوادث وقعت في ظل وجود غطاء ومرافقة جوية واسعة من الجيش الأميركي، لم تتمكن من منع وقوع الانفجارات والحرائق.