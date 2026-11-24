خبرني - بسبب خلل في عجلة القيادة قد يؤدي إلى حوادث قاتلة قرر جهاز حماية المستهلك في مصر إطلاق حملة استدعاء لعدد من السيارات الشهيرة للموديلات المنتجة خلال الفترة من 2019 وحتى 2025.

وذكر الجهاز في بيان رسمي مساء الإثنين أن الخلل يتمثل في وجود عيب فني خطير وتآكل مسمار تثبيت علبة التوجيه.



مخاطر من حوادث مفاجئة

كما أوضح أن خطورة العيب المُكتشف تكمن في احتمالية تعرض مسمار تثبيت علبة التوجيه للانكسار نتيجة التآكل، مما يؤدي إلى فقدان إحدى نقاط التثبيت الأساسية. ولفت إلى أنه "مع استمرار أحمال القيادة، قد يتسبب ذلك الخلل في تلف أو كسر جسم علبة التوجيه بالكامل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة نظام التوجيه واستجابة السيارة، وصولاً إلى احتمالية فقدان القدرة التامة على التحكم في اتجاهاتها، مما يضاعف من مخاطر وقوع الحوادث المفاجئة".

إلى ذلك، أوضح الجهاز أن هناك بعض المؤشرات الدالة على وجود المشكلة والتي يجب الانتباه إليها، أبرزها سماع أصوات طرق أو خبط معدني غير معتاد قادم من المحور الأمامي للسيارة، أو ملاحظة تغير ملحوظ وغير طبيعي في استجابة عجلة القيادة.

هذا وناشد مالكي الطرازات والموديلات من هذه السيارات سرعة التواصل مع الشركة المنتجة بسرعة للتحقق من خضوع سياراتهم لحملة الاستدعاء، وتحديد المواعيد اللازمة لإجراء الفحص الفني واتخاذ التدابير التصحيحية.



كما نصح السائقين بالتوقف الفوري في مكان آمن والتواصل مع الشركة قبل مواصلة القيادة في حال ظهور أي من العلامات التحذيرية.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب حملات الاستدعاء بالتنسيق المستمر مع الوكلاء والشركات المعنية؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة لحماية المستهلكين وصون سلامتهم. وشدد "السجيني" على استمرار الرقابة المشددة لمتابعة التزام الشركات بضوابط الإصلاح والاستدعاء. وختم مؤكدًا أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تضر بأمن وسلامة المواطنين.