خبرني - أثارت صورة متداولة تجمع ممثلة مصر بممثلة إسرائيل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتوضيحات.

صورة متداولة على هامش النسخة الـ75 من مسابقة ملكة جمال الكون 2026 في بورتوريكو، وتجمع ممثلة مصر سونيا جرجس (وسط)، وممثلة إيطاليا جيادا فولتشيا (يسار)، والإسرائيلية دانييل يابلونكا، وقد أثارت الصورة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي خضم فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2026، التي استضافتها مدينة سان خوان ببورتوريكو، أشعلت صورة عابرة جمعت بين ممثلة مصر سونيا جرجس ونظيرتها الإسرائيلية دانييل يابلونكا، فتيل جدل واسع في مصر.

وتأتي هذه الواقعة، التي تزامنت مع انتقادات حادة لتوظيف المتسابقة الإسرائيلية رموزا مثيرة للجدل تتعلق بالهوية الفلسطينية والقدس تحت غطاء "السلام"، لتصطدم بجدار صلب من الرفض الشعبي في مصر.

فبينما تحاول بعض الأصوات الفردية أو المؤسسية الدولية طي صفحة الصراع عبر منصات ثقافية أو ترفيهية، تؤكد ردود الفعل المصرية العفوية والحادة أن أي حديث عن "التطبيع" مع إسرائيل لا يزال بعيد المنال تماما في الشارع المصري، مما يجعل من هذه الصورة حالة شاذة تتناقض جذريا مع الإجماع الوطني الرافض للتطبيع بكافة أشكاله.

وتعرضت ممثلة إسرائيل دانييل يابلونكا لصيحات استهجان من بعض الحاضرين خلال عرض الأزياء. وكانت قد ظهرت بتصميم كتبت عليه كلمة "سلام" بثلاث لغات، فيما انتقد معلقون توظيفها رموزا مرتبطة بالقدس والهوية الفلسطينية.

أما ممثلة مصر سونيا جرجس، وهي شابة مصرية إيطالية تبلغ من العمر 30 عاما وتحمل الجنسيتين، فقد لفتت الأنظار بفستان ذهبي مستوحى من الحضارة المصرية القديمة.

وركزت الانتقادات على حساسية ظهور متسابقة مصرية إلى جانب إسرائيلية في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة وجرائم الحرب التي ترتكبها في لبنان وسوريا.

تتكرر هذه الحالة في المسابقات الدولية. ففي 2017 أثارت صورة جمعت ملكة جمال مصر بنظيرتها الإسرائيلية جدلا، ونقلت "اليوم السابع" حينها نفي والدة ملكة جمال مصر أن تكون ابنتها صديقة لملكة جمال إسرائيل. وفي العام نفسه، بعد صورة "سيلفي" جمعت ملكة جمال العراق بالإسرائيلية، وأعربت ملكة جمال العراق بعد الضجة عن اعتذارها للشعب الفلسطيني.

كما أن مقاطع المسابقة قد تنشر بشكل مجتزأ. ففي نسخة 2025 انتشر فيديو لملكة جمال فلسطين مع الإسرائيلية وتبين لاحقا أنه كان معدلا من طرف ثالث.