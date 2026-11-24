خبرني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي، الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 600 دينار، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، غير مشمولين بالزيادة المالية البالغة 30 ديناراً، التي أقرتها الحكومة أخيراً.

وأوضح المجالي عبر اذاعة عين أن قانون الضمان الاجتماعي حدد آلية واضحة لزيادة الرواتب التقاعدية، تقوم على الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم، مشيراً إلى أن رواتب المتقاعدين، باستثناء متقاعدي التقاعد المبكر، أصبحت مرتبطة بالتضخم منذ عام 2010.

وأضاف أن بعض المتقاعدين حصلوا على زيادات تراكمية بلغت 111 ديناراً على رواتبهم التقاعدية، لافتاً إلى أنه جرى رصد حالات تجاوز فيها الراتب التقاعدي للمشترك الراتب الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله، نتيجة الزيادات السنوية المرتبطة بالتضخم.

وأشار المجالي إلى أن الزيادات التي حصل عليها متقاعدو الضمان خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت في بعض الحالات حاجز 30 ديناراً، في حين لم يحصل موظفو الحكومة والمتقاعدون المدنيون على زيادة مماثلة منذ فترة طويلة.

وبيّن أن اختلاف الموازنات المالية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة يجعل لكل منهما اعتبارات مالية وآليات مختلفة في التعامل مع الزيادات.

شمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان مطلع 2027

وفي سياق منفصل، أكد المجالي أن المؤسسة تعمل على وضع الآليات اللازمة لتنفيذ نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، الذي يتيح شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، بمن فيهم كباتن توصيل الطلبات، بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن شمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان الاجتماعي سيبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني عام 2027، دون تحميلهم أي كلف اشتراكية.