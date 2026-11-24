خبرني - فتحت محكمة استئناف اتحادية اليوم الاثنين مسارا جديدا أمام الرئيس دونالد ترامب لإلغاء إدانته الجنائية في قضية دفع أموال لإسكات وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وقد ألغت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية قرارا صادرا عن محكمة أدنى درجة كان قد أبقى القضية أمام محكمة ولاية نيويورك، حيث خضع ترامب للمحاكمة وأُدين في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية بهدف إخفاء مبلغ قدره 130 ألف دولار دفعه لدانيالز.

وأمرت الهيئة محكمة أدنى درجة بإصدار قرار سريع بشأن ما إذا كان ينبغي أن تظل القضية أمام القضاء الفيدرالي. وإذا تقرر ذلك، فسيكون بإمكان ترامب الدفع ببطلان حكم الإدانة استنادا إلى الحصانة الرئاسية.

كما أدى القرار إلى وقف الإجراءات المتعلقة باستئناف ترامب الموازي أمام محكمة الولاية. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، ولم يتم فرض أي عقوبة عليه في القضية، التي جعلته أول رئيس أمريكي تتم إدانته بارتكاب جريمة.