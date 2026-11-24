خبرني - طلب البيت الأبيض من الكونغرس تضمين زيادات تمويلية لبرامج محددة في مشروع قانون استمرارية الإنفاق، الذي يجب إقراره قبل 11 ديسمبر المقبل لتجنب الإغلاق الحكومي.

وحذرت الإدارة من أن منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، وهي من أبرز مبادرات الرئيس ترامب، قد تتوقف عن مواصلة الإنتاج إذا لم يُعتمد تمويل إضافي لها.

كما طلبت السماح للبحرية بشراء مواد لبناء أول بارجة من فئة "ترامب"، التي يرغب الرئيس في تخصيص مليار دولار لها ضمن ميزانية 2027، رغم تباين مواقف المشرعين حول المشروع.

وشمل الطلب منح وزارة الدفاع مرونة لشراء تقنيات مضادة للطائرات المسيرة، وتسريع إنتاج ذخائر استهلكت بكثافة في الخارج، وتمويل صيانة غواصات "كولومبيا" و"فيرجينيا".

كما سعت الإدارة إلى منح إدارة الطيران الفيدرالية مرونة أكبر لتحديث نظام المراقبة الجوية بعد توقف الرحلات مؤخرا، وطلبت ملياري دولار إضافيين لدعم برنامج "أرتيمس" لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

كما اقترحت الإدارة تحديث تعريف القنب "المسكر" للسماح بمنتجات طيف كامل غير مسكرة، مع تقييد المنتجات التي تشكل مخاطر صحية جسيمة، قبل انتهاء صلاحية التأجيل المؤقت لحظر القنب المسكر في 11 ديسمبر.