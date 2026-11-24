خبرني - أكدت وزارة الزراعة استقرار أسعار الخضار في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية من مختلف الأصناف تشهد مستويات تسهم في تلبية احتياجات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن أسعار محصول البطاطا تشهد حالة من الاستقرار، في ظل ارتفاع الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية، نتيجة انتقال العروة الزراعية وبدء تدفق كميات إضافية من الإنتاج، الأمر الذي أسهم بتعزيز المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار محصول الكوسا، بينت الوزارة أن ذلك يعود إلى انتقال العروة الزراعية من مناطق المرتفعات الجبلية إلى مناطق الأغوار، وهي مرحلة انتقالية تترافق عادة مع انخفاض مؤقت في كميات الإنتاج، نتيجة التحول بين المناطق الزراعية واختلاف الظروف الإنتاجية، ما يؤدي إلى تراجع الكميات المعروضة في الأسواق مقابل استمرار الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأضافت الوزارة، إن ارتفاع أسعار الكوسا مرتبط بظروف موسمية مؤقتة، متوقعة تحسن الكميات الواردة إلى الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اكتمال انتقال العروة الزراعية وبدء زيادة الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستويات الأسعار.