خبرني - أكّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن طهران لن تتخذ أي خطوة باتجاه المفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة، مشددا على أن موقف طهران ثابت، وأن التهديدات والضغوط الاقتصادية والإهانات الأميركية تعكس، عجز واشنطن.

وقال قاليباف إن إيران مستعدة للرد بحزم على أي تحركات معادية، وتغيير جغرافيا المعركة في حال ارتكاب الطرف الآخر أي خطأ، مشيراً إلى أن بلاده تخوض حالياً حرباً على مستوى عالمي.

وشدد قاليباف على أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإبعاد شبح حرب إيران، كما أن المواجهة العسكرية وحدها لا يمكن أن تنهي التهديدات، مؤكداً أن الدبلوماسية والحرب تمثلان أداتين لتحقيق الردع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما خلال الحربين الأخيرتين ضد إيران.

وأوضح عراقجي أن المطالب الأميركية والإسرائيلية، انتقلت خلال حرب الـ12 يوماً من المطالبة بـ"الاستسلام غير المشروط" إلى "وقف إطلاق النار غير المشروط"، فيما انتقلت خلال حرب الأربعين يوماً من المطلب ذاته إلى الدعوة إلى "التفاوض غير المشروط".

قطر، أكّدت دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة حول الشؤون الإقليمية والدولية عقدتها قطر والولايات المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن أعمال الحوار الإستراتيجي الثامن بين البلدين.

وبحسب الخارجية القطرية، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودعم الجهود الإنسانية، بما يسهم في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية وتعزيز فرص تحقيق السلام المستدام.