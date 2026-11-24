خبرني - يواجه زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل افتقار معسكره إلى الأغلبية البرلمانية، وتباين مواقف حلفائه بشأن الأطراف التي يمكن إشراكها في الائتلاف، بين حكومة وحدة مع حزب "الليكود"، أو التحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية، أو تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وتتوزع هذه الخيارات على ثلاثة اتجاهات يقودها حلفاء آيزنكوت؛ إذ يدفع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نحو حكومة وحدة وطنية تضم الليكود، ويفضل أفيغدور ليبرمان التحالف مع أحزاب الحريديم، بينما يرفض يائير غولان أي شراكة حكومية مع بنيامين نتنياهو، ويدعو إلى الاستعانة بدعم الأحزاب العربية.

ويضع هذا التباين آيزنكوت أمام معضلة سياسية، إذ قد يؤدي ترجيح أي من المسارات الثلاثة إلى خسارة دعم أحد حلفائه، رغم اتفاقهم على إنهاء حكم نتنياهو.

ويضم معسكر التغيير، إلى جانب حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، أحزاب "معا" بقيادة بينيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، و"الديمقراطيين" بقيادة غولان.

ولا تمتلك هذه الأحزاب مجتمعة سوى 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعلها بحاجة إلى استقطاب قوى سياسية أخرى لضمان تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان.

وتزداد الضغوط على آيزنكوت مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة في 6 كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافية بموافقة الرئيس.

ثلاثة مسارات أمام آيزنكوت

أقر آيزنكوت، الاثنين، بتعدد المسارات المطروحة لتشكيل الحكومة، مؤكدا استمرار المفاوضات مع أطراف مختلفة، من دون التخلي عن المبادئ التي أعلنها خلال حملته الانتخابية.

وقال خلال اجتماع لنواب حزبه إن هناك ثلاثة مسارات رئيسية في المفاوضات، مضيفا: "كما أكدنا خلال الحملة الانتخابية، فإننا نخوض هذه المحادثات بعقل منفتح وبحسن نية".

وأوضح أن حزبه يجري محادثات مع الليكود وأحزاب الحريديم وشركاء محتملين آخرين، بالتوازي مع مشاورات مكثفة داخل معسكر التغيير.

وشدد على تمسكه بأربعة مبادئ وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض، محذرا من أن أي طرف لا يقبل بها جميعا لن يكون له مكان في الائتلاف أو الحكومة.

ومن أبرز هذه المبادئ تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول 2023، وتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على الجميع، إلى جانب تغيير الوضع الأمني.

وأكد أن هدفه تشكيل حكومة مستقرة وواسعة قدر الإمكان، تتمتع بقبول شعبي وتمتلك القدرة على تنفيذ برنامجها، معتبرا أن توزيع الحقائب والمناصب لا يشكل أساسا كافيا لنجاح أي ائتلاف.

غير أن تمسك آيزنكوت بهذه المبادئ يضعه أمام اختبارات صعبة، خصوصا في ملفي مشاركة الليكود وتجنيد الحريديم، فضلا عن الخلاف بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية.

بينيت يدفع نحو حكومة وحدة مع الليكود

يمثل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود الخيار المفضل لنفتالي بينيت، الذي يرى أن مشاركة الحزب في الائتلاف قد تتيح تشكيل حكومة واسعة، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بينيت قوله، الاثنين: "أفضل حكومة وحدة مع آيزنكوت كأول رئيس وزراء، هذا ما أحاول فعله".

لكن هذا الطرح يصطدم بالخلاف حول مستقبل نتنياهو، إذ يشترط معسكر التغيير مغادرته رئاسة الحكومة، في حين يتمسك الليكود ببقائه في المنصب مع بداية الولاية الجديدة.

وكشفت صحيفة "معاريف" أن الليكود يطالب بتولي نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، حتى في حال الاتفاق على تناوب المنصب لاحقا مع آيزنكوت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في معسكر التغيير، لم تسمه، أن مغادرة نتنياهو رئاسة الوزراء تمثل شرطا مسبقا لأي اتفاق.

وكان حزب "يشار" بدأ، الأحد، مفاوضات مكثفة مع الليكود، تقرر استئنافها مساء الاثنين، من دون الإعلان عن تحقيق تقدم حاسم، وسط تسريبات إعلامية متضاربة بشأن فرص التوصل إلى تفاهم.

وبذلك، لا يتعلق الخلاف بمجرد توزيع المناصب أو صيغة التناوب، بل بمن يتولى قيادة الحكومة في بدايتها، وهي نقطة تمثل عقبة رئيسية أمام مسار حكومة الوحدة الذي يدعمه بينيت.

ليبرمان يفضل التحالف مع الحريديم

في مسار مختلف، يفضل أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة بالشراكة مع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم"، بدلا من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

ويتيح هذا الخيار البحث عن أغلبية برلمانية خارج الليكود، لكنه يضع آيزنكوت أمام خلاف جوهري يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، التي يتمسك بتطبيقها على الجميع.

في المقابل، تطالب أحزاب الحريديم بالحفاظ على إعفاء طلبة المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، ما يجعل مشاركتها المحتملة في الحكومة مرتبطة بالتوصل إلى تسوية بشأن التجنيد.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية خاصة في ضوء إعلان آيزنكوت أن مبادئه الأساسية غير قابلة للتفاوض، ما يحد من قدرته على تقديم تنازلات لاستقطاب الأحزاب الدينية.

وتمتلك أحزاب الحريديم 13 مقعدا في الكنيست، موزعة بين حزب "شاس"، الممثل لليهود المتدينين الشرقيين، بـ6 مقاعد، وتحالف "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة)، الممثل للمتدينين الأشكناز، بـ7 مقاعد.

وعليه، فإن نجاح هذا المسار لا يتوقف على موافقة ليبرمان وآيزنكوت فحسب، بل يتطلب أيضا تجاوز الخلاف بشأن التجنيد، الذي يشكل أحد أبرز الملفات الخلافية في المفاوضات.

غولان يرفض نتنياهو ويدعو إلى دعم عربي

على الطرف المقابل، يرفض زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان استمرار المفاوضات مع الليكود، ويدعو إلى تشكيل حكومة لا يشارك فيها نتنياهو، بالاستناد إلى دعم الأحزاب العربية.

وتمتلك القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة 19 مقعدا في الكنيست، وأعلنتا استعدادهما لتوفير كتلة مانعة تحول دون عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

ويتيح هذا التوجه إمكانية تشكيل حكومة من معسكر التغيير بدعم برلماني عربي من خارج الائتلاف، لكنه يواجه اعتراضات من بينيت وليبرمان، ما يزيد احتمالات اتساع الخلاف داخل المعسكر.

والاثنين، دعا غولان إلى إنهاء المفاوضات مع الليكود، قائلا عبر منصة "إكس": "لقد حان الوقت لإنهاء المحادثات غير الصادقة مع حزب الليكود وتشكيل حكومة. كل ما يتطلبه الأمر هو الشجاعة".

كما وجه انتقادات مباشرة إلى بينيت، مطالبا إياه ببذل الجهود لمنع نتنياهو من قيادة إسرائيل إلى حرب جديدة، وقال؛ إن من يهتم حقا بمن يخدمون في الجيش عليه العمل لإبعاده عن مقعد القيادة.

وأضاف: "من المستحيل الجلوس معه أو إلى جانبه، حتى في إطار اتفاق تناوبي".

ويكشف موقف غولان عن عمق الخلاف داخل معسكر التغيير، إذ لا يقتصر التباين مع بينيت على هوية الشركاء المحتملين، بل يشمل رفض أي صيغة تتيح لنتنياهو المشاركة في رئاسة الحكومة، حتى ضمن اتفاق لتناوب المنصب.

نتنياهو يتمسك بحكومة وحدة برئاسته

في المقابل، يسعى نتنياهو إلى استثمار الخلافات داخل معسكر التغيير، متمسكا بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، تضم أحزاب الحريديم وتستبعد الأحزاب العربية.

وقال، خلال اجتماع لنواب الليكود الاثنين، إن "أغلبية ساحقة" من الإسرائيليين تريد حكومة وحدة، معتبرا أن مواجهة التهديدات الأمنية تتطلب توحيد الصفوف.

ودعا إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة واسعة، بما في ذلك ملف تجنيد الحريديم، مؤكدا ضرورة مشاركة الأحزاب الدينية في الائتلاف المقبل.

وفي الوقت نفسه، جدد رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ووجه اتهامات لها بدعم "الإرهاب"، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تعتمد على شخصيات مثل النائبين أحمد الطيبي وعوفر كاسيف.

وتتقاطع مواقف نتنياهو مع بعض مطالب بينيت وليبرمان بشأن إشراك الليكود والحريديم، لكنها تصطدم بشرط آيزنكوت المتعلق بقيادة الحكومة، ورفض غولان أي شراكة معه، فضلا عن تمسك الأخير بخيار الدعم العربي.

وبذلك، يجد نتنياهو في تباين مواقف خصومه فرصة لتعزيز موقعه التفاوضي، خصوصا أن الخلافات تتعلق بشروط تشكيل الحكومة نفسها، وليس بمجرد تفاصيل الائتلاف.

مهلة التكليف تضغط على المفاوضات

وسط هذه التجاذبات، يحاول آيزنكوت إبقاء المسارات الثلاثة مفتوحة، مع التأكيد على أنه لن يسمح باستمرار المفاوضات إلى أجل غير محدد.

وقال، الجمعة، عبر منصة "إكس"، إنه سيواصل العمل لتحقيق اختراق في جميع المسارات بهدف تشكيل أوسع ائتلاف ممكن.

وأضاف: "لا أنوي السماح لهذا الوضع بالاستمرار لفترة طويلة. وحين يحين الوقت المناسب، سأعرض حكومة جديدة على الكنيست لنيل الثقة، حكومة جيدة سأتولى أنا قيادتها".

وفسر محللون إسرائيليون تصريحاته بأنها إشارة إلى احتمال عرض حكومة ضيقة على الكنيست قبل انتهاء مهلة التكليف، والعمل على توسيعها لاحقا.

لكن هذا الخيار لا يضمن تجاوز الخلافات داخل معسكر التغيير، كما أن استعداد الأحزاب العربية لتوفير كتلة مانعة ضد نتنياهو لا يعني بالضرورة موافقتها على جميع شروط تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت.

وتبقى أمام زعيم "يشار" معادلة سياسية معقدة؛ فالتفاهم مع الليكود يصطدم بمستقبل نتنياهو، والتحالف مع الحريديم يهدد مبدأ التجنيد الإلزامي، فيما يواجه خيار الاستناد إلى الأحزاب العربية رفضا من حليفين أساسيين هما بينيت وليبرمان.

ومع اقتراب 6 كانون الأول، لا يقتصر التحدي أمام آيزنكوت على جمع المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة، بل يتمثل في التوفيق بين حلفاء يتفقون على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو، لكنهم يختلفون على هوية الشركاء وشكل الائتلاف ورئاسته، ما يجعل قدرته على الحفاظ على تماسك معسكر التغيير العامل الحاسم في فرص نجاحه.