خبرني - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت محافظات نابلس وقلقيلية وطوباس، بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية مشددة وإغلاق طرق، فيما صعّد مستعمرون اعتداءاتهم على تجمعات بدوية شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من محافظة نابلس، عقب اقتحام مدينة نابلس وقرية سالم شرقها، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية شرقي نابلس، وداهمت عدة منازل واعتقلت 5 فلسطينيين، هم يوسف دويكات، وشادي الطبوق، وفارس المعلواني، والشقيقان زيد وصلاح الخراز، فيما اعتقلت من قرية سالم هارون عمران عواد وكريم سامر جبارة، بعد مداهمة منزلين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين، بينهم أمين سر حركة فتح في المحافظة والأسير المحرر محمود ولويل، خلال اقتحام المدينة ومداهمة منازل في حي كفر سابا ومنطقة خلة الراعي.

وشملت الاعتقالات نذير شلويت، وطارق الخطيب، وأنس ولويل، وكتسار مراعبة، ورياض مسكاوي، ويوسف شتيوي، ومدين عماوي، ومعتز قرعان، إلى جانب محمود ولويل، وفق مصادر محلية.

وحولت قوات الاحتلال مكتب حركة فتح في حي كفر سابا إلى مركز للتحقيق الميداني مع المعتقلين، كما علقت منشورات في أنحاء متفرقة من المدينة، حذرت فيها الفلسطينيين مما وصفته بتنفيذ "عمليات إرهابية".

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على مداخل قلقيلية، وأغلقت المدخل الجنوبي المعروف بـ"نفق حبلة" بالبوابة الحديدية، وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، حيث أوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم وفتشتها.

وعلى وقع استمرار الاقتحام، أعلن مكتب محافظ قلقيلية تأخير بدء الدوام في جميع المؤسسات إلى الساعة التاسعة صباحا، حفاظا على سلامة السكان والعاملين.

وفي محافظة طوباس، تواصل قوات الاحتلال منذ مساء الاثنين اقتحام بلدة طمون جنوب المحافظة، وسط انتشار عسكري واسع ومداهمة منازل الفلسطينيين، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الدوريات العسكرية والوحدات الراجلة، انطلقت من بوابة عاطوف وحاجز تياسير شرقي طوباس، وانتشرت في أحيائها وداهمت عددا من المنازل.

وبالتزامن مع الاقتحام، قررت مديرية التربية والتعليم في طوباس تأخير دوام المدارس الحكومية ورياض الأطفال في البلدة حتى الساعة التاسعة صباحا، فيما تدرس تحويله إلى التعليم الإلكتروني في حال استمرار الاقتحام.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة إن القرار يشمل نحو 3 آلاف طالب وطالبة في 12 مدرسة.

وتشهد محافظة طوباس، بما فيها طمون والقرى المحيطة بها، اقتحامات عسكرية متكررة تتخللها مداهمة المنازل وتفتيشها واحتجاز الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت، في 20 تشرين الثاني الحالي، 20 فلسطينيا من طوباس وطمون عقب مداهمة منازلهم، وحولت منزلا في مدينة طوباس إلى ثكنة عسكرية، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أدخل مستعمرون، الثلاثاء، قطيعا من الأغنام إلى محيط مساكن الفلسطينيين في تجمع المهتوش- العراعرة البدوي شرق القدس المحتلة، في خطوة قالت محافظة القدس إنها تثير القلق بين السكان وتهدد أمنهم واستقرارهم.

وتأتي هذه الممارسات ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف التجمع، إذ سبق أن أدخل مستعمرون مواشيهم للرعي بين مساكن السكان وحظائرهم في 19 تموز الماضي، بالتزامن مع التضييق على الرعاة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المراعي المحيطة بالتجمع.

كما أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة بالقرب من التجمع، ونصبوا منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية على مسافة نحو 100 متر من مساكن السكان، قبل الشروع في توسيعها ونصب سياج حولها في أيلول الماضي، بما يضيّق على السكان ويحد من وصولهم إلى أراضيهم.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن محافظة نابلس شهدت 636 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون خلال تشرين الأول الماضي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد رام الله والبيرة. كما سجلت المحافظة العدد الأعلى من الفلسطينيين المتضررين من اعتداءات المستعمرين، بواقع 120 فلسطينيا.