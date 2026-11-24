خبرني - نفذت السلطات الإيرانية عقوبة الجلد 74 مرة بحق المغنية باراستو أحمدي (29 سنة) وأربعة من أعضاء فرقتها، وفقاً لما أعلنه محاميها

صدر الحكم في يونيو الماضي على خلفية حفل موسيقي أقيم في قاعة خالية وبُث عبر «يوتيوب» في ديسمبر 2024، ظهرت خلاله المغنية من دون حجاب

حصد الحفل نحو 3 ملايين مشاهدة، فيما واجهت أحمدي وفرقتها اتهامات بالإخلال بالآداب العامة وإنتاج ونشر محتويات وُصفت بأنها "فاحشة ومبتذلة"

كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الإيرانية بعدم تنفيذ الحكم، ووصفت الجلد بأنه "عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة"