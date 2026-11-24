خبرني - بحثت وزارة العمل والنقابات المعنية بقطاع صالونات التزيين والتجميل إغلاق مهنة حلاق الرجال أمام العمالة غير الأردنية بعد أن تتأكد مؤسسة التدريب المهني من عدم وجود متدربين أردنيين فيها ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنظيم سوق العمل وتنظيم هذه المهنة وتعزيز فرص تشغيل الأردنيين فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان في مقر الوزارة، بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين، وممثلين عن النقابة العامة لأصحاب صالونات التزيين للرجال، ونقابة أكاديمية قطاع التجميل، ونقابة أصحاب صالونات التجميل.

وأكد دوجان أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع أمانة عمّان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية لبحث إمكانية ربط ترخيص صالونات الحلاقة للرجال وتجديده بحصول مالك الصالون على مزولة للمهنة.

وأشار إلى أن فرق التفتيش في الوزارة ستقوم بتكثيف الزيارات التفتيشية على الصالونات للتأكد من مدى إلتزامها بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموحبه,

واستعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين أعداد خريجي برنامجَي "حلاق رجالي" و"مساعد حلاق رجالي" في معاهد المؤسسة، مبينا أنه بلغ عددهم 866 خريجاً من الذكور خلال الأعوام 2024–2026 ويسجّل إقليم الشمال فائضاً في الخريجين في حين يسجّل إقليم الجنوب عجزاً في أعدادهم.

بدوره بين رئيس النقابة العامة لأصحاب صالونات التزيين للرجال كايد حبول أن عدد صالونات الحلاقة الرجالية المرخّصة يقارب 17 ألف صالون، عدا الحلاقين المتجولين.

وحضر الاجتماع مساعد الأمين العام إبراهيم الساكت، مدير مديرية العمالة الوافدة بالوكالة الدكتور خالد السلايطة، مدير مديرية التشغيل المركزي بالوكالة عدي ذنيبات، مدير التشغيل في مؤسسة التدريب المهني رامي العمارات، نقيب أكاديمية قطاع التجميل أيمن الطعاني ونقيب أصحاب صالونات التجميل إياد سمارة.