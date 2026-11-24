خبرني - تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في مدينة لوزان السويسرية، انتظارا لقرارها النهائي بشأن هوية بطل كأس أمم أفريقيا 2025، في القضية التي فجرت جدلا واسعا بعد انتقال اللقب من المنتخب السنغالي، المتوج داخل الملعب، إلى المنتخب المغربي بقرار إداري من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأعلنت المحكمة، الاثنين 23 تشرين الثاني، إخطار الأطراف المعنية بأن الحكم في القضية سيصدر بعد ظهر الثلاثاء، لتنتهي بذلك أشهر من النزاع القانوني الذي أعقب نهائي البطولة، وشهد انتقال الملف بين لجان الاتحاد الأفريقي وصولا إلى أعلى هيئة قضائية رياضية دولية.

وتتمحور القضية حول مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على ركلة جزاء احتسبت لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للنهائي، وهي الواقعة التي استند إليها الاتحاد المغربي للمطالبة باعتبار السنغال خاسرة للمباراة، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في الكاف اعتماد نتيجة 3-0 لمصلحة المغرب وسحب اللقب من السنغال.

18 يناير.. نهائي انتهى بهدف وبدأت بعده الأزمة

بدأت القضية خلال نهائي البطولة الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي في الرباط، يوم 18 كانون الثاني الماضي، وانتهى بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد.

وبعد شوطين من دون أهداف، احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ما أثار احتجاج لاعبي السنغال الذين غادروا أرضية الملعب، لتتوقف المباراة نحو 14 دقيقة وسط أجواء متوترة وتدخلات لاحتواء الموقف.

وعاد لاعبو السنغال لاستكمال المواجهة، قبل أن يهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بعدما تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، لتنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل باب غي هدف الفوز للسنغال.

وبينما احتفل المنتخب السنغالي بالتتويج، تحولت واقعة مغادرة الملعب إلى محور نزاع بشأن تطبيق لوائح البطولة، وما إذا كانت تستوجب اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بالانسحاب.

28 يناير.. عقوبات على الطرفين ورفض الاحتجاج المغربي

في 28 كانون الثاني، أصدرت لجنة الانضباط في الكاف قراراتها بشأن أحداث النهائي، وفرضت عقوبات مالية وإيقافات على الاتحادين وعدد من اللاعبين والمسؤولين، لكنها رفضت الاحتجاج المغربي المطالب بتطبيق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة واعتبار السنغال خاسرة للمباراة.

وعاقبت اللجنة مدرب السنغال بابي ثياو بالإيقاف خمس مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، كما أوقفت إيلمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين لكل منهما، وفرضت غرامات على الاتحاد السنغالي بلغت 615 ألف دولار، على خلفية سلوك الجماهير واللاعبين والطاقم الفني.

وفي المقابل، أوقفت أشرف حكيمي مباراتين وإسماعيل الصيباري ثلاث مباريات، مع تغريم الأخير 100 ألف دولار، فيما بلغت غرامة الجامعة الملكية المغربية 315 ألف دولار، بسبب مخالفات مرتبطة بسلوك جامعي الكرات والتدخل في منطقة مراجعة الفيديو واستخدام الجماهير أشعة الليزر.

3 فبراير.. المغرب يستأنف قرار لجنة الانضباط

رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار لجنة الانضباط، وأعلنت في 3 شباط استئنافه أمام لجنة الاستئناف في الكاف.

وتمسك الجانب المغربي بأن مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب تتجاوز المخالفات السلوكية، وتندرج ضمن الحالات التي تستوجب، وفقا للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة، اعتبار الفريق المخالف خاسرا للمباراة.

17 مارس.. الكاف يمنح المغرب الفوز ويسحب اللقب من السنغال

في 17 آذار، أصدرت لجنة الاستئناف في الكاف قرارا قلب نتيجة النهائي، بعدما قبلت الاستئناف المغربي واعتبرت سلوك المنتخب السنغالي مخالفا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.

وقررت اللجنة اعتبار السنغال خاسرة للمباراة بالانسحاب، واعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0، في قرار نقل لقب البطولة إلى المنتخب المغربي إداريا، بعد أن كان السنغاليون قد حسموه داخل الملعب.

وشمل القرار أيضا تعديلات على بعض العقوبات السابقة، إذ خفّض إيقاف إسماعيل الصيباري إلى مباراتين مع تعليق إحداهما، وألغى الغرامة المالية المفروضة عليه، كما خفّض بعض الغرامات المقررة على الجانب المغربي.

25 مارس.. السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف، وأعلن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن فيه والمطالبة باستعادة اللقب.

وفي 25 مارس/آذار، أكدت المحكمة تسجيل الاستئناف رسميا ضد كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية، تحت القضية رقم "كاس 2026/إيه/12295".

وطلب الاتحاد السنغالي إلغاء قرار لجنة الاستئناف الصادر في 17 آذار، وإعلانه فائزا بكأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب تعليق المهلة المحددة لتقديم مذكرة الاستئناف التفصيلية لحين تسلمه الأسباب القانونية الكاملة لقرار الكاف.

وأوضحت المحكمة أن قرار لجنة الاستئناف تضمن منطوق الحكم من دون الحيثيات القانونية التفصيلية، ما دفع الجانب السنغالي إلى طلب مهلة إضافية لإعداد دفوعه.

8 أكتوبر.. جلسة استماع في لوزان

انتقل النزاع إلى مرحلة المرافعات في 8 تشرين الأول، عندما عقدت محكمة التحكيم الرياضي جلسة استماع في مدينة لوزان السويسرية، بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة ومحاميهم.

وترأس هيئة التحكيم الفرنسي جيرالد سيمون، بمساعدة الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، واستمعت إلى دفوع السنغال والمغرب والكاف خلال جلسة مغلقة استمرت يوما واحدا.

وتناولت المرافعات الأسس القانونية التي استند إليها كل طرف، من دون الكشف عن تفاصيل الحجج أو الأدلة المقدمة، بسبب سرية الإجراءات.

19 أكتوبر.. المحكمة ترجئ إعلان الحكم

في 19 تشرين الأول، أعلنت المحكمة أنها تتوقع إصدار حكمها النهائي قبل نهاية تشرين الثاني، موضحة أن هيئة التحكيم تواصل مداولاتها بعد جلسة الاستماع.

وجاء ذلك في إطار إعداد حكم يتضمن الأسباب والحيثيات القانونية التي استندت إليها الهيئة، بدلا من الاكتفاء بإعلان النتيجة النهائية للقضية.

23 نوفمبر.. إخطار الأطراف بموعد القرار

أنهت المحكمة، الاثنين 23 تشرين الثاني، حالة الترقب بإخطار الأطراف بأن الحكم سيصدر بعد ظهر الثلاثاء، مؤكدة أن المعلومات الرسمية المتعلقة بالقضية تصدر حصرا عبر قنواتها الخاصة.

وبذلك، تقترب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم أفريقيا من محطتها الأخيرة، وسط ترقب المنتخبين والجماهير لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستؤيد قرار الكاف بمنح المغرب اللقب، أم ستلغي القرار وتعيد الاعتبار للسنغال بطلا للنسخة التي حسمها لاعبوها داخل أرضية الملعب.