خبرني - على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية في السعي إلى تقريب وجهات النظر بين إيران وأميركا، جدد مسؤولون إسرائيليون التلويح باحتمال تحرك عسكري منفرد.

فقد أوضح مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن تل أبيب "قد تتحرك بشكل منفرد إذا تجاوزت إيران أحد خطوطها الحمراء".

الضربة الأولى

كما أضاف أن هناك تقديرات تشير إلى أن صبر أميركا تجاه إيران آخذ في النفاد، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

إلى ذلك، أكد المسؤول في الوقت عينه أن إسرائيل "لا تستبعد مبادرة إيران نحو توجيه الضربة الأولى".

أتت تلك المعطيات فيما اجتمع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، كل على حدة، أمس الاثنين، مع رئيس وزراء قطر التي اضطلعت بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات المتعثرة لإنهاء الصراع. إذ أجرى فانس محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحسب ما أكد شخص مطلع.



فيما لم يصدر عن مكتب نائب الرئيس الأميركي أي رد أو تعليق حول الأمر.

كما جاء هذا الموقف الإسرائيلي فيما رأى غادي أيزنكوت، المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمس أنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في موقف يتعارض مع تصريحات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، حذر فيها من التقليل من أهمية "التهديدات الخطيرة". إذ قال نتنياهو خلال كلمة في البرلمان (الكنيست) بالقدس دعا فيها إلى الوحدة مع استمرار مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، "إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية".

ومنذ أسابيع عدة يضغط نتنياهو على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل استئناف الحرب.

فيما استبعد ترامب مؤخراً العودة إلى الحرب، إلا أنه أبقى على الخيار العسكري. إذ ألمح إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية الكبرى بعد العام الجديد (2027).

كما قال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض إن طهران تريد اتفاقا لإنهاء الأعمال العدائية، لكنه ليس اتفاقا "مقبولا" بالنسبة إليه. وأضاف قائلا: "نريد إبرام اتفاق حقيقي، وليس اتفاقا زائفا".

يذكر أن الجانب الإيراني كان قدم عبر الوسطاء مقترحا منقحا من 7 مطالب مقابل فتح مضيق هرمز خلال يومين، تتضمن رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، فضلا عن الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج، ووقف الحرب على كافة الجبهات، فضلا عن انسحاب القوات الاميركية من محيط إيران، والاتفاق على إدارة المضيق.

إلا أن واشنطن رفضته، ووصفه الرئيس الأميركي سابقا بغير المقبول.