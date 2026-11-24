خبرني - شهدت عدة شوارع ومحاور رئيسية في العاصمة عمّان، صباح الثلاثاء، كثافة مرورية وتباطؤا في حركة المركبات، بالتزامن مع توجه المواطنين إلى أماكن عملهم والطلبة إلى المدارس والجامعات، فيما انتشر رقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر لتنظيم المرور والحد من الازدحامات.

وقال الرائد في إدارة السير كفاح الهزايمة، خلال حديثه من غرفة عمليات الإدارة، إن الكثافة تركزت في محيط المدارس والجامعات، موضحا أن الدوريات تعمل على تنظيم مرور المركبات ومتابعة وصول الطلبة بأمان، سواء من خلال مركبات الأهالي أو حافلات المدارس.

ودعا أولياء الأمور وسائقي الحافلات المدرسية إلى استخدام المسارب المخصصة، والالتزام بممرات المشاة، والتأكد من خلو الشارع قبل إنزال الطلبة أو تحميلهم، خصوصا في الطرق ذات المسرب الواحد، إلى جانب تخفيف السرعة والانتباه لحركة المشاة.

وشدد الهزايمة على ضرورة تجنب السلوكيات المرورية الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة، والسير بعكس الاتجاه، وتغيير المسرب بصورة خاطئة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، لما قد ينتج عنها من حوادث وإصابات ووفيات وأضرار بالممتلكات.

وأكد أن إدارة السير تتابع المخالفات من خلال الدوريات الميدانية وكاميرات الرقابة التلفزيونية في العاصمة ومختلف المحافظات، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، بهدف الحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق.

وعلى صعيد أبرز المحاور المرورية في العاصمة، أوضح الهزايمة أن تباطؤا سجل على جسر الملكة زين الشرف للسير القادم من جهة الملتقى، قبل أن تبدأ المركبات بالانسياب باتجاه السابع وشارع زهران، فيما تركزت الكثافة على شارع الملك عبدالله الثاني عند إشارات الثامن، وصولا إلى السابع والسادس.

وعلى طريق المطار، امتدت الكثافة بين جسر الأمير حسين ومنطقة الملتقى، فيما رصد تباطؤ أسفل جسر الإرسال على المسرب القادم من جهة المناصير، ما استدعى توجيه رقيب سير للتحقق من سبب التعطيل، سواء كان ناجما عن حادث أو مركبة معطلة.

وفي منطقة الاستقلال، تركزت الكثافة بين جسر القصور ونفق الداخلية، مع بدء انسياب المركبات باتجاه دوار شميساني والدوار الرابع، بينما شهد محور جسر الجامعة الأردنية ازدحاما باتجاه دوار مستشفى الجامعة.

ولفت الهزايمة إلى أن الوقوف غير المخصص لبعض حافلات النقل العام في محيط جسر الجامعة أسهم في إعاقة المرور، داعيا سائقيها إلى الالتزام بالأماكن المحددة للتحميل والتنزيل، تفاديا لتعطيل الطريق والحد من حوادث الدهس.

وسجل شارع زهران تباطؤا عند المخرج الرابع باتجاه الخامس، حيث جرى توجيه رقيب سير للتحقق من وجود حادث أو مركبة معطلة، فيما بقيت الكثافة قائمة بين السابع والسادس.

وفي محيط خلدا وصويلح، تركزت أعداد المركبات باتجاه دوار المدينة الطبية ومحور الشعب والثامن، فيما امتد التباطؤ على شارع الشهيد للسير القادم من محافظة الزرقاء، عند مخرج نفق المشاغل باتجاه جسر مجمع الشمال ودوار المدينة الرياضية.

وبين الهزايمة أن غرفة العمليات تتابع هذه المحاور عبر الكاميرات المرتبطة بها، إلى جانب تطبيقات الخرائط المرورية، لتحديد مواقع الازدحام وأسباب التعطيل وتوجيه الدوريات لمعالجتها، بما يضمن تسهيل مرور المركبات.

ودعا السائقين إلى التقيد بقواعد السير وتعليمات رقباء المرور، والتحلي بالانتباه والمسؤولية أثناء القيادة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.