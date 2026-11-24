خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وفاة 11 شخصاً إثر حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة.

وقالت الوزارة إن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية.

وأضافت أن إجراءات التحقيق لا تزال متواصلة للوقوف على أسباب الحادث، مؤكدة الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأضافت أن إجراءات التحقيق لا تزال متواصلة للوقوف على أسباب الحادث، مؤكدة الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.



وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، داعية أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة بشأن الحادث.



