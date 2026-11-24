خبرني - دانت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً، الاثنين، استهداف أوكرانيا سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، مطالبةً سلطات كييف بتوضيحات رسمية حول طبيعة العمليات المعلنة ونطاقها.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة المعترف بها دولياً في بيان إنها تؤكد "إدانتها القاطعة" وتتابع بـ"قلق بالغ واستنكار" التصريحات الصادرة من "الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) بشأن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قطعاً بحرية روسية في محيط بنغازي".

وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أوكرانيا بتقديم توضيح رسمي حول طبيعة ونطاق العملية المعلنة التي نفذتها في بنغازي.

وجاء في البيان أن الوزارة تدين بشكل قاطع تنفيذ أي عمليات عسكرية أجنبية على الأراضي الليبية أو في مياهها الإقليمية، وأن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وحرمة مياهها الإقليمية هي مبادئ راسخة لا تقبل المساومة.

وشددت الوزارة على ضرورة كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذه العملية، بما في ذلك أي استخدام محتمل للأراضي أو المنشآت الليبية للتخطيط للعمليات أو تنفيذها أو تقديم الدعم اللوجستي لها، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة، وفقاً لنتائج التحقيق.

وشدّدت على أن استمرار النزاع الروسي الأوكراني لا يمنح أي طرف الحق في توسيع عملياته العسكرية إلى الأراضي الليبية أو استخدام المجال السيادي لليبيا ساحة لتصفية الحسابات.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين مسؤوليتها عن الهجمات التي نُفّذت بطائرات مسيّرة الأحد، في وقت تكثّف ضرباتها ضد روسيا بعيداً عن خطوط الجبهة.

وكانت السلطات في شرق ليبيا طالبت في وقت سابق الأمم المتحدة بتشكيل آلية تحقيق دولية بشأن معلومات عن وجود عسكريين أوكرانيين في غرب البلاد.

من جهته، أكّد جهاز الأمن الأوكراني الاثنين أن السفينتين المستهدفتين "كانتا هدفين عسكريين مشروعين لأوكرانيا لأنهما تسهمان بشكل مباشر في القدرات الحربية الروسية".