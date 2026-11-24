خبرني - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال ضلوع إيران في عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ناقلات طاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسع نطاق المواجهة عبر عمليات سيبرانية ومخططات تستهدف أميركيين خارج الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على القضية أن ما يصل إلى 50 سفينة تنقل النفط والغاز النفطي المسال والمنتجات الكيمياوية ومواد خطرة أخرى يُعتقد أنها تعرضت لهجمات.

وأضاف التقرير أن بعض السفن تلقت أيضاً تحذيرات وتهديدات بوجود قنابل تشير إلى إمكانية تفجيرها.

وبحسب الصحيفة، تُعد إيران المشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، فيما ترى السلطات الأميركية أيضاً أن روسيا قد تكون طرفاً محتملاً وراءها.