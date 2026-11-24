خبرني - تبدأ اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، بعد إحالته إليها من مجلس النواب، تمهيدا لدراسته والخروج بتوصيات ترفع إلى المجلس.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة، الاثنين، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع الموازنة، بهدف إنجاز المناقشات بأقرب وقت ممكن، بما يمكّن الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة من الاستفادة من مخصصاتها مع بداية العام المقبل.

وأضاف الخرابشة، في حديث لـ"المملكة"، أن اللجنة وضعت مدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع حدا أقصى لإنجاز مناقشات مشروع الموازنة وعرضه على مجلس النواب.

وأوضح أن المناقشات ستشمل دراسة وتحليل النفقات والإيرادات، وأوجه توجيه الإنفاق، والأثر الاقتصادي المترتب عليه على المواطن الأردني، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال.

وأكد الخرابشة أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها للالتزام بالمدة المحددة وإنجاز مناقشة المشروع تمهيدا لرفع توصياتها إلى مجلس النواب، الذي سيبدأ بدوره مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان.