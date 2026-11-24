خبرني - حصدت جامعة عمان الأهلية "خمس نجوم +" في نظام التقييم العالمي QS Stars للعام 2026 ، وهي الدرجة التي لا تحصل عليها أي جامعة إلا إذا حصلت على خمس نجوم في جميع معايير التقييم كافة .

وقد تَسلّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان شهادة التقييم للجامعة من الدكتور آشوين فيرناندز المدير الاقليمي لمنظمة كيو إس لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بحضور السيد رامي عواد المدير الاقليمي للشرق الأوسط لمنظمة كيو إس ، وبحضور السيد أحمد عمر الحوراني عضو مجلس أمناء الجامعة .

ويُقاس أداء الجامعة في هذا التقييم من خلال معايير ومؤشرات محددة تشمل أفضل الممارسات والمعايير العالمية ، وبالإضافة إلى الأداء العام للجامعة، والحوكمة الرشيدة هناك معيار التعليم والتعلم، ومعيار السمعة التوظيفية، ومعيار العالمية، ومعيار البحث العلمي، ومعيار التعلّم الإلكتروني، ومعيار الابتكار، ومعيار الشمولية، ومعيار قوة البرامج الاكاديمية.

ويختلف تقييم QS Stars عن تصنيف QS العالمي للجامعات؛ فالأول يقوم على تقييم أداء المؤسسة في مجالات ومعايير متعددة وفق مستويات محددة من النجوم، بينما يقوم التصنيف العالمي على ترتيب الجامعات وفق منهجية ومؤشرات تنافسية مختلفة.

ويذكر أن جامعة عمان الأهلية قد حققت العديد من الإنجازات النوعية في ملف التقييمات والتصنيفات العالمية : فإلى جانب حصولها على خمس نجوم + في تقييم QS Stars 2026 ، كانت قد تصدرت بالمرتبة الاولى محلياً و376 عالمياً بتصنيف التايمز العالمي ، كما سطّرت إنجازاً ذهبياً بتحقيقها المرتبة 19 عربياً و الأولى محلياً بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2027 ، وأيضا حققت المرتبة 643 عالميا بتصنيف كيو.اس العالمي ، وبالمرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والثالثة محلياً والمرتبة 26 عربياً وفق تصنيف كيو .اس للجامعات العربية 2027.

كما تُوِّجت الجامعة بجائزة "الدعم المتميز للطلبة" على مستوى العالم العربي، ضمن جوائز "التايمز" للتعليم العالي.

وقد جاءت هذه الانجازات النوعية ثمرة الجهود المشتركة بين كافة الكليات والعمادات والمراكز والوحدات العاملة في الجامعة، بالإضافة للدعم المتواصل من هيئة المديرين ورئيسها الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني .

وعلى ضوء إستراتيجية الجامعة وباشراف ومتابعة حثيثة من رئيس هيئة المديرين ونائبه ، واهتمام كبير من رئاسة الجامعة ، وجهود فريق الجامعة ، أصبح التطوّر والتميّز والحضورالفاعل محلياُ ودولياُ في شتى المجالات وفي التصنيفات العالمية ، جزءاً من ثقافة الجامعة وأبجديات عملها ونهضتها الشاملة.

وقد هنأ رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورئيس وأعضاء هيئة المديرين كلا من رئيس الجامعة ونائبيه وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة بهذا الانجاز الكبير الذي يضع الجامعة الى جانب الانجازات السابقة بين النخبة من جامعات الوطن والإقليم والعالم .