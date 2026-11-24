خبرني - يكون الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية قد تكون مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 21- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8، وفي مرتفعات الشراة 21 - 6، وفي مناطق البادية 25- 11، وفي مناطق السهول 23- 10، وفي الأغوار الشمالية 29- 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 29 - 17 ، وفي خليج العقبة 30- 16 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومدينة العقبة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، غدا الأربعاء، ويكون الطقس باردا نسبياً في المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية لا سيما في شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.