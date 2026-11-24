خبرني - (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الثلاثاء 24-11-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

أنور اسماعيل خليل يوسف

احمد علي احمد المرشد

ايناس وهدان

خالد كايد

رابعة خليل عبدلله الحروب

عبده سعيد احمد العبيدي

ماهر أبو فريج العابد

محمد ايمن علي الفقيه