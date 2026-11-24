خبرني - وجدت دراسة جديدة أن الرجال قد يتعرضون لمضاعفات أشد من النساء عند الإصابة بالعدوى الفيروسية، في نتيجة قد تفسر جزئيا ما يعرف شعبيا بـ"إنفلونزا الرجال".

وبحسب الدراسة المنشورة في Journal of Infectious Diseases، فإن الجنس البيولوجي يلعب "دورا مهما" في تحديد شدة المرض، إذ وجد الباحثون أن ذكور الفئران كانت أكثر عرضة لنتائج خطيرة عند الإصابة بفيروسات مثل "كوفيد-19" والإنفلونزا وفيروس غرب النيل.

اختبار على فيروس زيكا

في التجربة، أصاب الباحثون فئرانا بفيروس زيكا وراقبوا الأعراض، ليتبين أن الذكور كانت أكثر عرضة بشكل واضح لمضاعفات عصبية شديدة، شملت الضعف والشلل.

وقال البروفيسور علي أشقر من جامعة ماكماستر، وهو الباحث الرئيس في الدراسة، إن الذكور والإناث أُصيبت في الظروف نفسها، وكانت متقاربة جدا وراثيا، ومن العمر نفسه، وتلقت الكمية نفسها من الفيروس من المصدر نفسه، لذلك لم يكن من المنطقي أن يظهر هذا الاختلاف الكبير في شدة المرض.

الجنس البيولوجي عامل حاسم

خلص الباحثون إلى أن شدة المرض قد تكون مرتبطة إلى حد كبير بالجنس البيولوجي نفسه، لا فقط بكمية الفيروس أو ظروف العدوى.

وقال أشقر إن الأبحاث باتت تميل إلى الاعتراف بأن نتائج العدوى الفيروسية الحادة تختلف عادة بين الذكور والإناث. وأوضح أن الجهاز المناعي لدى الذكور يبدو أكثر شدة في الاستجابة، ما قد يؤدي إلى التهاب أو ضرر أكبر في موضع العدوى.

وأضاف أن الأطباء ينبغي أن يركزوا مبكرا على السيطرة على الالتهاب لدى المرضى الذكور عند الإصابة بأي عدوى فيروسية حادة، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أدوية مضادة للالتهاب معتمدة وفعالة، ولا حاجة بالضرورة إلى علاجات جديدة بقدر الحاجة إلى تكييف الخطط العلاجية بحسب الجنس.

تحيز آخر ضد آلام النساء

تأتي هذه النتائج بعد دراسة منفصلة أظهرت أن آلام النساء لا تؤخذ على محمل الجد بالقدر نفسه الذي تؤخذ به آلام الرجال، حتى عندما تكون الإصابات متطابقة.

ووجد باحثون أمريكيون أن المراقبين وصفوا ألم النساء بأنه أخف، وأكثر قابلية للعلاج النفسي من الدواء، حتى عندما كان مستوى الألم مماثلا لدى الجنسين.

وأشار الخبراء إلى أن هذا "التحيز" قد يؤدي إلى فروق في العلاج، ويحرم النساء من الأدوية التي يحتجنها، نتيجة صورة نمطية قديمة تعتبر الرجال أكثر صبرا على الألم.